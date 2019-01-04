В результате авиаудара коалиции в Сирии погибли 11 мирных жителей

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаудара возглавляемой США международной коалиции погибли по меньшей мере 11 мирных жителей.

Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.

Читайте также: Помпео подтвердил начало вывода американских войск из Сирии

Отмечается, что авиаудар был нанесен по населенному пункту Аш-шкаф на юго-востоке страны в рамках борьбы с террористами "Исламского государства".

Все погибшие принадлежали к одной семье. В частности, было разрушено несколько домов мирных жителей.

Агентство напомнило, что в декабре 2018 года, после удара коалиции по сирийской провинции, погибли 17 мирных жителей.

Напомним, что 19 декабря, Дональд Трамп объявил, что войска США в Сирии победили террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию со стороны мирового сообщества.