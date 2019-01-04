Внаслідок авіаудару коаліції у Сирії загинули 11 мирних жителів

У сирійській провінції Дейр-ез-Зор внаслідок авіаудару очолюваної США міжнародної коаліції загинули щонайменше 11 мирних жителів.

Про це повідомило сирійське державне агентство SANA.

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Зазначається, що авіаудар було нанесено по населеному пункту Аш-Шафа на південному сході країни в рамках боротьби з терористами "Ісламської держави".

Усі загиблі належали до однієї сім’ї. Зокрема, було зруйновано декілька будинків мирних жителів.

Агентство нагадало, що у грудні 2018 року, після удару коаліції по сирійській провінції, загинуло 17 мирних жителів.

Нагадаємо, що 19 грудня, Дональд Трамп оголосив, що військо США в Сирії перемогло терористів "Ісламської держави". Також лідер США віддав наказ вивести американське військо з країни. Таке рішення викликало неоднозначну реакцію з боку світової спільноти.