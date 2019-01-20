В результате схода двух лавин погибли люди в Швейцарии

В субботу, 19 января, из-за схода лавин в юго-восточной Швейцарии погибли двое людей.

Об этом сообщает Swiss.info.

Читайте также: Выпал с балкона: на популярном горнолыжном курорте в Италии погиб российский турист

Известно, что в кантоне Фрибург 19 января группа из 14 человек попала под лавину, в результате чего погиб 55-летний мужчина. Еще три человека из группы получили травмы и были доставлены на вертолете в больницу.

Более того, в кантоне Во и муниципалитете Шато-д'Экс три члена лыжно-туристической группы также попали под лавину. Однако двум лыжникам удалось выбраться, а третий, 39-летний француз, погиб. Стоит добавить, что снежный выступ, по которому катались лыжники, внезапно обрушился, вызвав лавину.

Власти Швейцарии предупреждают о высокой опасности схода лавин в нескольких районах страны, призвав население при выборе маршрутов лыжных прогулок обращать внимание на информационные бюллетени Федерального института изучения снега и лавин.

Напомним, что в восточной Швейцарии на отель Sаntis в Швегальпе обрушилась лавина. В результате этого инцидента пострадали по меньшей мере три человека.