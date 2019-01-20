Унаслідок сходження двох лавин загинули люди у Швейцарії

У суботу, 19 січня, через сходження лавин у південно-східній Швейцарії загинули двоє людей.

Про це повідомляє Swiss.info.

Читайте також: Випав із балкона: на популярному гірськолижному курорті в Італії загинув російський турист

Відомо, що у кантоні Фрібург 19 січня група з 14 осіб потрапила під лавину, унаслідок цього загинув 55-річний чоловік. Ще три людини з групи отримали травми і були доставлені на вертольоті в лікарню.

Більше того, у кантоні Во і муніципалітеті Шато-д'Екс три члена лижно-туристичної групи також потрапили під лавину. Однак двом лижникам вдалося вибратися, а третій, 39-річний француз, загинув. Варто додати, що сніговий виступ, по якому каталися лижники, раптово обрушився, викликавши лавину.

Влада Швейцарії попереджає про високу небезпеку сходження лавин у кількох районах країни, закликавши населення при виборі маршрутів лижних прогулянок звертати увагу на інформаційні бюлетені Федерального інституту вивчення снігу та лавин.

Нагадаємо, що у східній Швейцарії на готель Sаntis в Швегальпі обрушилася лавина. В результаті цього інциденту постраждали щонайменше три людини.