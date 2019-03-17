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      В результате столкновений в Париже пострадали более 60 человек, еще 366 арестованы

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      Столкновения протестующих и полиции в Париже
      Столкновения протестующих и полиции в Париже / Скриншот

      В субботу, 16 марта, по меньшей мере 60 человек получили ранения различной степени тяжести в результате ожесточенных столкновений "желтых жилетов" с полицией в Париже. Всего правоохранители арестовали 366 человек.

      По сообщению издания France Info, в ходе столкновений пострадали 42 демонстранта, 17 сотрудников правоохранительных органов, а также один пожарный.

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      Всего в субботу по всей стране на протесты вышли 32,3 тысячи человек, что почти на 4 тысячи больше, чем на прошлой неделе. Протестующие бросали дымовые шашки в силовиков на Елисейских полях. В ответ стражи порядка применили против протестующих слезоточивый газ и водометы.

      Видео протестов "желтых жилетов":

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Это водители, которые протестовали против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", которая подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      В Париже уже были и стычки с полицией, слезоточивый газ и БТРы на улицах, баррикады и горящие шины, и тысячи задержанных. Президент Франции Макрон предложил провести дебаты-переговоры с участием всей страны, а потом ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое положение, которое может обойтись в 10 миллиардов евро (но его еще не ввели).

      Стоит заметить, что правоохранительные органы Франции ведут расследование возможного вмешательства России в массовые акции протеста "желтых жилетов"

      blog_ava
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      Теги: Протесты "желтых жилетов" Полиция Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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