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      Внаслідок сутичок у Парижі постраждали понад 60 осіб, більше ніж 300 заарештовано

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      Сутички протестувальників та поліції у Парижі
      Сутички протестувальників та поліції у Парижі / Скріншот

      У суботу, 16 березня, щонайменше 60 людей отримали поранення різного ступеня важкості внаслідок запеклих сутичок "жовтих жилетів" з поліцією у Парижі. Загалом правоохоронці заарештували 366 людей.

      За повідомленням видання France Info, під час зіткнень постраждали 42 демонстранти, 17 працівників правоохоронних органів, а також один пожежник.

      Читайте також: Макрон не збирається забороняти акції протесту у Франції

      Загалом в суботу по всій країні на протести вийшли 32,3 тисячі осіб, що майже на 4 тисячі більше, ніж минулого тижня. Протестувальники кидали димові шашки в силовиків на Єлисейських полях. У відповідь правоохоронці застосували проти учасників протестів сльозогінний газ і водомети.

      Відео протестів "жовтих жилетів":
       

      Хто такі "жовті жилети" та чому вони протестують?Це водії, які протестували проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник у соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      У Парижі вже були і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих. Президент Франції Макрон запропонував провести дебати-переговори за участю всієї країни, а потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан, який може обійтися у 10 мільярдів євро (та його ще не ввели).

      Варто зауважити, що правоохоронні органи Франції ведуть розслідування можливого втручання Росії в масові акції протесту "жовтих жилетів"
       

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      Теги: Новини Франції Поліція Протести "жовтих жилетів"
      Джерело: 24 Канал
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