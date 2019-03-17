Внаслідок сутичок у Парижі постраждали понад 60 осіб, більше ніж 300 заарештовано

У суботу, 16 березня, щонайменше 60 людей отримали поранення різного ступеня важкості внаслідок запеклих сутичок "жовтих жилетів" з поліцією у Парижі. Загалом правоохоронці заарештували 366 людей.

За повідомленням видання France Info, під час зіткнень постраждали 42 демонстранти, 17 працівників правоохоронних органів, а також один пожежник.

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Загалом в суботу по всій країні на протести вийшли 32,3 тисячі осіб, що майже на 4 тисячі більше, ніж минулого тижня. Протестувальники кидали димові шашки в силовиків на Єлисейських полях. У відповідь правоохоронці застосували проти учасників протестів сльозогінний газ і водомети.

Відео протестів "жовтих жилетів":



Хто такі "жовті жилети" та чому вони протестують?Це водії, які протестували проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник у соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.



У Парижі вже були і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих. Президент Франції Макрон запропонував провести дебати-переговори за участю всієї країни, а потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан, який може обійтися у 10 мільярдів євро (та його ще не ввели).



Варто зауважити, що правоохоронні органи Франції ведуть розслідування можливого втручання Росії в масові акції протесту "жовтих жилетів"

