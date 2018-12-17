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      В результате вражеского обстрела Торецк и соседние поселки остались без воды

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      В результате вражеского обстрела Торецк и соседние поселки остались без воды
      В результате вражеского обстрела Торецк и соседние поселки остались без воды / Фото из открытых источников

      В городе Торецк, Железное и поселках Северное и Южное Донецкой области отключили водоснабжение из-за проблем на центральном водопроводе "Горловка-Торецк". Всего без воды остались 42,8 тысячи людей.

      Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

      Читайте также: Сутки на Донбассе: украинские защитники дали отпор врагу и уничтожили 8 оккупантов

      На водопроводе "Горловка-Торецк" увеличиваются потери воды. Известно, что этот водопровод имеет даметр 900 миллиметров и проходит через линию соприкосновения из оккупированной Горловки в подконтрольный город Торецк.

      торецьк вода проблеми донецьк війна обстріли
      Красным цветом обозначена линия соприкосновения на Донбассе

      В Торецке имеется резервуар с питьевой водой, в котором по состоянию на 17 декабря есть 2,5 тысячи кубометров воды. Минимальный уровень воды, при котором ее можно набирать, составляет 1000 кубометров. В ГСЧС утверждают, что если вода закончится, ее будут подвозить машинами.

      Более того военно-гражданская администрация города Торецк на Facebook-странице сообщила, что повреждение водопровода Горловка-Торецк произошло именно из-за вражеских обстрелов оккупантов.

      Просим Вас сделать минимально необходимый запас воды,
      – указано в сообщении.

       

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе ГСЧС
      Источник: 24 канал
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