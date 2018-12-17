Унаслідок ворожого обстрілу Торецьк та сусідні селища залишилися без води

У місті Торецьк, Залізне та селищах Північне і Південне Донецької області відключили водопостачання через проблеми на центральному водогоні "Горлівка-Торецьк". Загалом без води лишилися 42,8 тисячі людей.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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На водогоні "Горлівка – Торецьк" збільшуються втрати води. Відомо, що цей водогін має даметр 900 міліметрів та проходить через лінію зіткнення з окупованої Горлівки до підконтрольного міста Торецьк.



Червона кольором позначена лінія зіткнення на Донбасі

У Торецьку є резервуар з питною водою, в якому станом на 17 грудня є 2,5 тисячі кубометрів води. Мінімальний рівень води, за якого її можна набирати, становить 1000 кубометрів. У ДСНС стверджують, що якщо вода закінчиться — її будуть підвозити машинами.

Більше того Військово-цивільна адміністрація міста Торецьк на Facebook-сторінці повідомила, що пошкодження водогону Горлівка-Торецьк сталося саме через ворожі обстріли окупантів.

Просимо Вас зробити мінімально необхідний запас води,

– зазначено у повідомлені.