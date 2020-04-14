В рядах боевиков на Донбассе – кризис: оккупанты взялись за гастарбайтеров из России
Боевики на Донбассе начали активно вербовать мужчин призывного возраста, которые из-за эпидемии коронавируса были вынуждены вернуться из России на временно оккупированную территорию. Сейчас в рядах боевиков – высокий некомплект личного состава.
Как пояснили в Главном управлении разведки, оккупанты решили воспользоваться ситуацией, что украинцы потеряли работу, поэтому развернули целую рекрутинговую кампанию, передает пресс-служба Минобороны.
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В частности, боевики активизировали агитацию местного населения с призывами о вступлении к ним на военную службу. Предлагают они служить в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейского корпуса РФ.
В то же время командиры российских передовых подразделений стараются как можно быстрее получить пополнение. С этой целью они "громовыми наградами" мотивируют представителей комиссариатов.
Сейчас у боевиков – высокий некомплект личного состава. Как подчеркивает в телеграме офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"), все идет к тому, что завтра некому будет сесть за штурвал БМП или руль БТР, или нести дежурство.
Офицер добавил, что в подразделениях оккупационного 1 и 2 армейского корпуса – очень низкое морально-психологическое состояние личного состава. В частности, продолжают случаться случаи грубого нарушения воинской дисциплины.
В качестве примера он привел случаи:
- употребления наркотиков во время выполнения заданий на передовых позициях: так в основном "расслабляются" боевики 2 отдельной мотострелковой бригады, входящей в состав 2-го армейского корпуса.
- систематического употребления спиртных напитков при исполнении служебных обязанностей на передовых позициях: таким не пренебрегают боевики 4 отдельной мотострелковой бригады, входящей в состав 2 армейского корпуса
- самовольного оставления места несения службы: случается в подразделениях 3 отдельной мотострелковой бригады, входящей в состав 1-го армейского корпуса;
- увольнения с так называемой военной службы командира оккупантов: произошло 2е во 2 мотострелковой бригаде 1 отдельной мотострелковой бригады ( армейский корпус), причина увольнения – его личный состав находился в состоянии алкогольного опьянения во время выполнения специальных задач.
Также "Штирлиц" в телеграме подробно рассказал о методах такой агитации. По словам военного, боевики делают акцент на молодежь. Чтобы заманить в свои ряды последних, они, в частности, в Макеевке устроили целое театрально-агитационное шоу. Одновременно на автобусных остановках и электрических столбах города размещены объявления с приглашением на прохождение военной службы.
Местное население до призыва на военную службу заманивают анонсированным денежным обеспечением “военнослужащих” полка – рядовой получит от 15 до 25 тысяч рублей (от 5,5 до 9,1 тысяч гривен),
– говорит Анатолий Штефан.
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