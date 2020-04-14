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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      У лавах бойовиків на Донбасі – криза: окупанти взялися за заробітчан із Росії

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      Бойовики на Донбасі через кризу з особовим складом почали "відлов" заробітчан із Росії / Соцмережі

      Бойовики на Донбасі почали активно вербувати чоловіків призовного віку, які через епідемію коронавірусу змушеними були повернутися з Росії на тимчасово окуповану територію. Зараз у лавах бойовиків – високий некомплект особового складу.

      Як пояснили у Головному управлінні розвідки, окупанти вирішили скористатися ситуацією, що українці втратили роботу, тому розгорнули цілу рекрутингову кампанію, передає пресслужба Міноборони.

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      Зокрема, бойовики активізували агітацію місцевого населення із закликами щодо вступу до них на військову службу. Пропонують вони служити у з’єднаннях та частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійського корпусу РФ.

      Водночас командири російських передових підрозділів намагаються якомога швидше отримати поповнення. З цією метою вони "громовими винагородами" мотивують представників комісаріатів.

      Наразі у бойовиків – високий некомплект особового складу. Як підкреслює у телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (позивний "Штірліц"), все йде до того, що завтра нікому буде сісти за штурвал БМП чи руль БТР, або нести чергування.

      Офіцер додав, що в підрозділах окупаційного 1 та 2 армійського корпусу – дуже низький морально-психологічний стан особового складу. Зокрема, продовжують траплятися випадки грубого порушення військової дисципліни.

      Як приклад він навів випадки:

      • вживання наркотиків під час виконання завдань на передових позиціях: так здебільшого "розслабляються" бойовики 2 окремої мотострілкової бригади, що входить до складу 2 армійського корпусу.
      • систематично вживання спиртних напоїв під час виконання службових обов’язків на передових позиціях: таким не нехтують бойовик 4 окремої мотострілкової бригади, що входить до складу 2 армійського корпусу
      • самовільного залишення місця несення служби: трапляється в підрозділах 3 окремої мотострілкової бригади, що входить до складу 1 армійського корпусу;
      • звільнення з так званої військової служби командира окупантів: сталося 2е у 2 мотострілковій бригаді 1 окремої мотострілкової бригади ( армійський корпус),причина звільнення – його особовий склад перебував у стані алкогольного сп’яніння під час виконання спеціальних завдань.

      Також "Штірліц" у телеграмі детальніше розповів про методи такої агітації. За словами військового, бойовики роблять акцент на молодь. Аби заманити до своїх лав останніх, вони, зокрема, у Макіївці влаштували ціле театрально-агітаційне шоу. Водночас на автобусних зупинках і електричних стовпах міста розміщено об’яви з запрошенням на проходження військової служби.

      Місцеве населення до призову на військову службу заманюють анонсованим грошовим забезпеченням “військовослужбовців” полку – рядовий отримає від 15 до 25 тисяч рублів (від 5,5 до 9,1 тисяч гривень), 
      – каже Анатолій Штефан.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Макіївка Новини Луганська Новини Донецька Проросійські бойовики Окуповані території Війна на Донбасі Новини України
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