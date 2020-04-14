У лавах бойовиків на Донбасі – криза: окупанти взялися за заробітчан із Росії

Бойовики на Донбасі почали активно вербувати чоловіків призовного віку, які через епідемію коронавірусу змушеними були повернутися з Росії на тимчасово окуповану територію. Зараз у лавах бойовиків – високий некомплект особового складу.

Як пояснили у Головному управлінні розвідки, окупанти вирішили скористатися ситуацією, що українці втратили роботу, тому розгорнули цілу рекрутингову кампанію, передає пресслужба Міноборони.

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Зокрема, бойовики активізували агітацію місцевого населення із закликами щодо вступу до них на військову службу. Пропонують вони служити у з’єднаннях та частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійського корпусу РФ.

Водночас командири російських передових підрозділів намагаються якомога швидше отримати поповнення. З цією метою вони "громовими винагородами" мотивують представників комісаріатів.

Наразі у бойовиків – високий некомплект особового складу. Як підкреслює у телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (позивний "Штірліц"), все йде до того, що завтра нікому буде сісти за штурвал БМП чи руль БТР, або нести чергування.

Офіцер додав, що в підрозділах окупаційного 1 та 2 армійського корпусу – дуже низький морально-психологічний стан особового складу. Зокрема, продовжують траплятися випадки грубого порушення військової дисципліни.

Як приклад він навів випадки:

вживання наркотиків під час виконання завдань на передових позиціях: так здебільшого "розслабляються" бойовики 2 окремої мотострілкової бригади, що входить до складу 2 армійського корпусу.

систематично вживання спиртних напоїв під час виконання службових обов’язків на передових позиціях: таким не нехтують бойовик 4 окремої мотострілкової бригади, що входить до складу 2 армійського корпусу

самовільного залишення місця несення служби: трапляється в підрозділах 3 окремої мотострілкової бригади, що входить до складу 1 армійського корпусу;

звільнення з так званої військової служби командира окупантів: сталося 2е у 2 мотострілковій бригаді 1 окремої мотострілкової бригади ( армійський корпус),причина звільнення – його особовий склад перебував у стані алкогольного сп’яніння під час виконання спеціальних завдань.

Також "Штірліц" у телеграмі детальніше розповів про методи такої агітації. За словами військового, бойовики роблять акцент на молодь. Аби заманити до своїх лав останніх, вони, зокрема, у Макіївці влаштували ціле театрально-агітаційне шоу. Водночас на автобусних зупинках і електричних стовпах міста розміщено об’яви з запрошенням на проходження військової служби.

Місцеве населення до призову на військову службу заманюють анонсованим грошовим забезпеченням “військовослужбовців” полку – рядовий отримає від 15 до 25 тисяч рублів (від 5,5 до 9,1 тисяч гривень),

– каже Анатолій Штефан.

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