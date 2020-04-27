В России – масштабные лесные пожары: ситуация – критическая

Министерство по чрезвычайным ситуациям России заявило о масштабных лесных пожарах в Сибири и на Дальнем Востоке. Сейчас площадь охваченная пламенем достигает 43 тысячи гектаров. За последние сутки она увеличилась на 18 тысяч гектаров.

Ситуация близка к критической. Лидер по площади пожаров – Забайкалье. Об этом со ссылкой на руководителя МЧС России Евгения Зиничева информирует Интерфакс-Украина

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По состоянию на 27 апреля в Красноярском крае площадь, охваченная пламенем, в 10 раз превышает аналогичные показатели прошлого года. На Забайкалье – в три раза. В Амурской области количество очагов пожаров возросло в 1,5 раза,

– рассказал Зиничев.

С пожарами борются около 5 тысяч человек, за неделю им удалось потушить более 1200 очагов пожаров на площади почти 84 тысяч гектаров.

Режим чрезвычайного положения из-за стихийного бедствия ввели по всей территории Забайкальского края, Красноярского края, в отдельных районах Иркутской области, Краснодарского края и Республики Тыва.

Что известно о лесных пожарах в России в 2019 году?

Летом 2019 в российской Сибири и на Дальнем Востоке горели три миллиона гектаров леса. Лесные пожары тушили около 10 тысяч человек, 3 тысячи единиц техники, 70 воздушных судов, среди которых и военная авиация.

Пожары привели к масштабной экологической катастрофе.

В то же время, в российском отделении Greenpeace заявили, что бороться с пожарами надо было раньше, когда они занимали гораздо меньшие площади.

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