У Росії – масштабні лісові пожежі: ситуація – критична

Міністерство з надзвичайних ситуацій Росії заявило про масштабні лісові пожежі у Сибіру та на Далекому Сході. Наразі площа охоплена полум'ям сягає 43 тисячі гектарів. За останню добу вона збільшилась на 18 тисяч гектарів.

Ситуація близька до критичної. Лідер за площею пожеж – Забайкалля. Про це з посиланням на очільника МНС Росії Євгенія Зінічева інформує Інтерфакс-Україна

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Станом на 27 квітня в Красноярському краю площа, охоплена полум'ям, у 10 разів перевищує аналогічні показники минулого року. На Забайкаллі – у три рази. В Амурській області кількість осередків пожеж зросла у 1,5 раза,

– розповів Зінічев.

З пожежами борються близько 5 тисяч осіб, за тиждень їм вдалось загасити більше ніж 1 200 осередків пожеж на площі майже 84 тисячі гектарів.

Режим надзвичайного стану через стихійне лихо ввели на всій території Забайкальського краю, Красноярського краю, в окремих районах Іркутської області, Краснодарського краю та Республіки Тива.

Що відомо про лісові пожежі в Росії у 2019 році?Влітку 2019 року у російському Сибіру і на Далекому Сході горіли три мільйони гектарів лісу. Лісові пожежі гасили близько 10 тисяч осіб, 3 тисячі одиниць техніки, 70 повітряних суден, серед яких і військова авіація.

Пожежі призвели до масштабної екологічної катастрофи.

Водночас, у російському відділенні Greenpeace заявили, що боротися з пожежами треба було раніше, коли вони займали набагато менші площі.

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