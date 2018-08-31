В России – взрывы на еще одном военном заводе: есть жертвы

На заводе в Самаре 31 августа тоже раздавались взрывы: погибли 3 человек / Фото из открытых источников

31 августа прогремели взрывы на еще одном военном заводе в РФ. На этот раз их было слышно в Самаре, на одном из предприятий российского ОАО "Кузнецов", которое занимается производством авиационных и космических двигателей.