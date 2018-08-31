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В России – взрывы на еще одном военном заводе: есть жертвы

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На заводе в Самаре 31 августа тоже раздавались взрывы: погибли 3 человек
На заводе в Самаре 31 августа тоже раздавались взрывы: погибли 3 человек / Фото из открытых источников

31 августа прогремели взрывы на еще одном военном заводе в РФ. На этот раз их было слышно в Самаре, на одном из предприятий российского ОАО "Кузнецов", которое занимается производством авиационных и космических двигателей.

В результате инцидента погибли по меньшей мере 3 человека, передает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующие службы.

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Отмечается, что рабочие не соблюдали должных мер предосторожности, предусмотренные технологией работ по сухой очистке резервуара в цехе разделения воздуха.

"Найдено тело третьего погибшего", – сообщил источник издания.

На предприятии пока не подтвердили гибель своих сотрудников.

Отметим, что это – вторая производственная авария за день на российском заводе. Ранее, на заводе имени Свердлова в Нижегородской области произошел взрыв, где, по предварительным данным, тоже погибло 3 людей. Инцидент произошел при производстве взрывчатки.

Теги: Новости России Жертвы Взрыв Чрезвычайное происшествие
Источник: 24 Канал
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