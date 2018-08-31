В России – взрывы на еще одном военном заводе: есть жертвы
31 августа прогремели взрывы на еще одном военном заводе в РФ. На этот раз их было слышно в Самаре, на одном из предприятий российского ОАО "Кузнецов", которое занимается производством авиационных и космических двигателей.
В результате инцидента погибли по меньшей мере 3 человека, передает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующие службы.
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Отмечается, что рабочие не соблюдали должных мер предосторожности, предусмотренные технологией работ по сухой очистке резервуара в цехе разделения воздуха.
"Найдено тело третьего погибшего", – сообщил источник издания.
На предприятии пока не подтвердили гибель своих сотрудников.
Отметим, что это – вторая производственная авария за день на российском заводе. Ранее, на заводе имени Свердлова в Нижегородской области произошел взрыв, где, по предварительным данным, тоже погибло 3 людей. Инцидент произошел при производстве взрывчатки.