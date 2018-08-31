В России произошел смертельный взрыв на одном из крупнейших заводов по производству боеприпасов
В России на заводе имени Свердлова в Нижегородской области произошел взрыв, по предварительным данным, погибли 3 человека.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службе скорой помощи региона.
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По информации собеседника российского агентства, погибли три человека, еще трое пострадали.
Отмечается, что что инцидент произошел на заводе при производстве взрывчатки. Также известно, что взрыв произошел в цехе по производству аммонала, после чего начался пожар на площади около сотни квадратных метров.
Завод имени Свердлова – один из крупнейших в России производителей боеприпасов, взрывателей и передающих зарядов для горнорудной промышленности.
Источник: 24 Канал
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