В России произошел смертельный взрыв на одном из крупнейших заводов по производству боеприпасов

В России на заводе имени Свердлова в Нижегородской области произошел взрыв, по предварительным данным, погибли 3 человека.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службе скорой помощи региона.

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По информации собеседника российского агентства, погибли три человека, еще трое пострадали.

Отмечается, что что инцидент произошел на заводе при производстве взрывчатки. Также известно, что взрыв произошел в цехе по производству аммонала, после чего начался пожар на площади около сотни квадратных метров.

Завод имени Свердлова – один из крупнейших в России производителей боеприпасов, взрывателей и передающих зарядов для горнорудной промышленности.