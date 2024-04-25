Интересно, что Иванов был близким к путинскому окружению. В частности, он близко общался с приспешником Путина – Дмитрием Песковым. Поэтому его задержание – серьезный шаг Кремля. Об этом 24 Каналу рассказал Владимир Милов – бывший заместитель министра энергетики России, российский оппозиционер. По его словам, для путинского режима такое решение будет иметь последствия.

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Почему задержали заместителя Шойгу

В России задержали заместителя министра обороны Сергея Шойгу Тимура Иванова. Его подозревают в получении взятки. Иванова арестовали 23 апреля до 25 июня, а на время предварительного следствия, он будет находиться в СИЗО. Теперь ему грозит 12 лет в колонии.

Это крайне высокопоставленный человек, который был очень публичным. Он не просто тихо сидел где-то в кабинете, а заметно демонстрировал свою близость к высшему руководству России, в частности дружил с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым. То есть это знаковое задержание,

– отметил Владимир Милов.

Интересно, что недавно Шойгу ездил по военным заводам России, ругая их руководство. Мол, не могут вовремя обеспечить необходимым количеством оружия. А вот Иванов отвечал за поставки и закупку оружия.

"Это хроническая проблема российской армии. Солдаты с фронта постоянно жалуются, что у них ничего нет, хоть деньги на них выделяют огромные. Это первое задержание чиновника такого рода, но раньше было немало задержаний руководителей военных предприятий. Так что проблемы в российском минобороны насколько вышли за край, что это привело к конфликту на уровне крупных чиновников", – отметил Милов.

Многие утверждали, что задержание Иванова имеет личностную подоплеку. Впрочем, вполне возможно, что проблема именно в его неэффективной деятельности. Россия выделяет колоссальные деньги на войну, а с ВПК и поставками оружия до сих пор есть проблемы. Поэтому человек, который отвечал за многие из этого перечня, и оказался за решеткой.

Опасность для Путина

Задержание Иванова, однако, также может быть связано с перераспределением огромных денежных потоков, которые влияют на войну. Впрочем, так или иначе, конечно, Россия не изменилась глобально, начав разбираться в неэффективной работе тех или иных чиновников. Коррупция там процветает, и это не является новостью для кого-то.

На самом деле это очень болезненный сигнал для всех чиновников. Вы демонстрируете абсолютную лояльность к Путину, делаете все, что вам говорят, а при этом вам все равно сажают. Тогда возникнет вопрос – есть ли вообще смысл быть лояльным, если все равно посадят?,

– подчеркнул Милов.

В конце концов, коррупция в России бьет все рекорды. На каждом уровне кто-то ворует деньги, обычно – в больших или очень больших масштабах. И теперь, если что-то вдруг пойдет не так, все будут понимать, что их просто могут посадить, как и заместителя Шойгу.

"Для Путина такие высокопоставленные аресты – это очень опасная вещь. Потому что это как раз ставит вопрос перед его номенклатурой: зачем оставаться лояльным? Поэтому для них, я уверен, это был не простой политический шаг. Но, вероятно, дела очень плохи, поэтому нужно хоть как-то взять ситуацию с неэффективностью и коррупцией под контроль", – объяснил оппозиционер.

Как ГУР могло поспособствовать аресту Иванова

Интересно, что российское издание "Важные истории" утверждают, что настоящей причиной ареста Иванова является государственная измена. Мол, история о взятке – это выдумка, чтобы отвлечь внимание. Хотя неизвестно, в чем именно обвинили заместителя Шойгу.

Неожиданные детали опубликовали в "Украинской правде" со ссылкой на источники в ГУР. По их данным, Иванова задержали после активных мероприятий Главного управления разведки. Якобы в марте 2024 года силы ГУР МО осуществили спецоперацию, в результате которой получили доступ к значительному массиву конфиденциальной информации и служебных документов заместителя министра обороны России. После этого следственные органы начали против него следствие по "обвинению в коррупции"

Это очень реально, что у российского минобороны вся цифровая инфраструктура "дырявая". Поэтому можно предположить, что это такое наказание. А вот, если ему предъявят обвинение в госизмене, то надо понимать, что это понятие в России является очень широким. Они могут любое действие, которое не понравится, назвать государственной изменой. Единственная цель этого – дать человеку больший срок,

– объяснил Милов.

Чем больше будет срок заключения для Иванова, тем больше станет понятно, что он очень разозлил чем-то Путина. Возможно, и действительно очень неэффективной работой на своей должности.

"Проблемы очевидны всем. Я ожидал такой ситуации гораздо раньше, удивительно, что он так долго просидел на своей должности. Потому что все, за что отвечает Иванов, рвется на глазах, ничего не работает, хоть деньги выделяют огромные", – подытожил Милов.

Задержание Тимура Иванова: что известно