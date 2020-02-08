В России арестовали заместителя главы Генерального штаба армии

Заместителя начальника Генштаба вооруженных сил РФ Халила Арсланова задержали 7 февраля в Москве. Его обвиняют в причастности к хищениям в армии на сумму в почти 7 миллиардов рублей (это примерно 2,7 миллиарда гривен).

О задержании Арсланова сообщил российский " Интерфакс ".

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Что известно об аресте Арсланова

Халилу Арсланову якобы еще в конце января предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

7 февраля в Москве он был задержан силовиками с ФСБ.

Сразу состоялся суд, который избрал Арсланову меру пресечения (содержание под стражей на 60 дней).

Во время заседания суда Арсланов заявил, что дело против него сфальсифицировано.

Заметим, что некоторые российские СМИ пишут о нем как о "бывшем заместителе начальника Генштаба". Однако на сайте министерства обороны РФ по состоянию на 8 февраля об Арсланове такой информации нет.



Сайт Минобороны РФ, скриншот

В чем Арсланова обвиняют

Уголовное дело, где фигурирует Халил Арсланов, открыли еще в 2013 году. В нем говорится о хищении денег при заключении государственных контрактов на ремонт военной техники.

Издание " Коммерсант " ранее писало об одном из эпизодов дела против Арсланова: мол, он организовал поставки техники из Китая, а по документам она проходила как российская, более дорогая. На самом же деле якобы на этой технике просто "переклеивали этикетки".

Также российские СМИ сообщают, что другие фигуранты дела уже признали свою вину, в отличие от самого Арсланова, и дали против того прямые показания. Речь идет о хищениях на общую сумму почти 7 миллиардов рублей (это примерно 2,5 миллиарда гривен).

Что известно о Халиле Арсланове? Родился в 1964 году на территории нынешней России (тогда – СССР). В советской армии числился с 1981 года, по специальности связист.



Что делал в России до начала правления Путина – практически не известно. Но с 2004 года начал очень быстро карьерно расти в армии России и дослужился до "заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-полковника".