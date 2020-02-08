В России арестовали заместителя главы Генерального штаба армии
Заместителя начальника Генштаба вооруженных сил РФ Халила Арсланова задержали 7 февраля в Москве. Его обвиняют в причастности к хищениям в армии на сумму в почти 7 миллиардов рублей (это примерно 2,7 миллиарда гривен).
О задержании Арсланова сообщил российский "Интерфакс".
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Что известно об аресте Арсланова
- Халилу Арсланову якобы еще в конце января предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
- 7 февраля в Москве он был задержан силовиками с ФСБ.
- Сразу состоялся суд, который избрал Арсланову меру пресечения (содержание под стражей на 60 дней).
- Во время заседания суда Арсланов заявил, что дело против него сфальсифицировано.
Заметим, что некоторые российские СМИ пишут о нем как о "бывшем заместителе начальника Генштаба". Однако на сайте министерства обороны РФ по состоянию на 8 февраля об Арсланове такой информации нет.
Сайт Минобороны РФ, скриншот
В чем Арсланова обвиняют
- Уголовное дело, где фигурирует Халил Арсланов, открыли еще в 2013 году. В нем говорится о хищении денег при заключении государственных контрактов на ремонт военной техники.
- Издание "Коммерсант" ранее писало об одном из эпизодов дела против Арсланова: мол, он организовал поставки техники из Китая, а по документам она проходила как российская, более дорогая. На самом же деле якобы на этой технике просто "переклеивали этикетки".
- Также российские СМИ сообщают, что другие фигуранты дела уже признали свою вину, в отличие от самого Арсланова, и дали против того прямые показания. Речь идет о хищениях на общую сумму почти 7 миллиардов рублей (это примерно 2,5 миллиарда гривен).
Что известно о Халиле Арсланове?Родился в 1964 году на территории нынешней России (тогда – СССР). В советской армии числился с 1981 года, по специальности связист.
Что делал в России до начала правления Путина – практически не известно. Но с 2004 года начал очень быстро карьерно расти в армии России и дослужился до "заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-полковника".
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