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      В России арестовали заместителя главы Генерального штаба армии

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      Арест Арсланова: генерала обвиняют в мошенничестве / ftimes.ru

      Заместителя начальника Генштаба вооруженных сил РФ Халила Арсланова задержали 7 февраля в Москве. Его обвиняют в причастности к хищениям в армии на сумму в почти 7 миллиардов рублей (это примерно 2,7 миллиарда гривен).

      О задержании Арсланова сообщил российский "Интерфакс".

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      Что известно об аресте Арсланова

      • Халилу Арсланову якобы еще в конце января предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
      • 7 февраля в Москве он был задержан силовиками с ФСБ.
      • Сразу состоялся суд, который избрал Арсланову меру пресечения (содержание под стражей на 60 дней). 
      • Во время заседания суда Арсланов заявил, что дело против него сфальсифицировано. 

      Заметим, что некоторые российские СМИ пишут о нем как о "бывшем заместителе начальника Генштаба". Однако на сайте министерства обороны РФ по состоянию на 8 февраля об Арсланове такой информации нет. 

      Арсланов
      Сайт Минобороны РФ, скриншот

      В чем Арсланова обвиняют

      • Уголовное дело, где фигурирует Халил Арсланов, открыли еще в 2013 году. В нем говорится о хищении денег при заключении государственных контрактов на ремонт военной техники.
      • Издание "Коммерсант" ранее писало об одном из эпизодов дела против Арсланова: мол, он организовал поставки техники из Китая, а по документам она проходила как российская, более дорогая. На самом же деле якобы на этой технике просто "переклеивали этикетки".
      • Также российские СМИ сообщают, что другие фигуранты дела уже признали свою вину, в отличие от самого Арсланова, и дали против того прямые показания. Речь идет о хищениях на общую сумму почти 7 миллиардов рублей (это примерно 2,5 миллиарда гривен). 

      Что известно о Халиле Арсланове?Родился в 1964 году на территории нынешней России (тогда – СССР). В советской армии числился с 1981 года, по специальности связист.

      Что делал в России до начала правления Путина – практически не известно. Но с 2004 года начал очень быстро карьерно расти в армии России и дослужился до "заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-полковника".

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Коррупция Криминальные новости Новости России
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