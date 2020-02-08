У Росії заарештували заступника голови Генерального штабу армії

Заступника начальника Генерального штабу збройних сил РФ Халіла Арсланова ФСБ затримала 7 лютого у Москві. Його звинувачують у причетності до розкрадань в армії на суму у майже 7 мільярдів рублів (це приблизно 2,7 мільярда гривень).

Про затримання Арсланова повідомив російський "Интерфакс".

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Що відомо про арешт Арсланова

Халілу Арсланову начебто ще в кінці січня висунули звинувачення у шахрайстві в особливо великому розмірі.

7 лютого у Москві його затримали силовики із ФСБ.

Відразу відбувся суд, який обрав Арсланову запобіжний захід (тримання під вартою на 60 днів).

Під час засідання суду Арсланов заявив, що справу проти нього сфальсифіковано.

Зауважимо, що деякі російські ЗМІ пишуть про нього як про "колишнього заступника начальника Генштабу". Однак на сайті міністерства оборони РФ станом на 8 лютого Арсланов такої інформації немає.



Сайт міноборони РФ, скріншот

У чому Арсланова звинувачують

Кримінальну справу, де фігурує Халіл Арсланов, відкрили ще у 2013 році. У ній мовиться про розкрадання грошей під час укладання державних контрактів на ремонт військової техніки.

Видання "Комерсант" раніше писало про один з епізодів справи проти Арсланова: мовляв, він організував постачання техніки з Китаю, а за документами вона проходила як російська, дорожча. Насправді ж начебто на цій техніці просто "переклеювали етикетки".

Також російські ЗМІ повідомляють, що начебто інші фігуранти справи вже визнали свою провину, на відміну від самого Арсланова, і дали проти того прямі свідчення. Мовиться про розкрадання на загальну суму у майже 7 мільярдів рублів (це приблизно 2,5 мільярда гривень).

Що відомо про Халіла Арсланова? Народився в 1964 році на території теперішньої Росії (тоді – СРСР). В радянські армії значився з 1981 року, за спеціальністю зв'язківець.



Що робив у Росії до початку правління Путіна – практично не відомо. Але з 2004 року почав дуже швидко кар'єрно зростати в армії Росії й дослужився до "заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації, генерал-полковника".

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