В России автобус с украинцами попал в ДТП: есть пострадавшие
В России в Ефремовском районе Тульской области произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика, в результате чего пострадали три человека.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Читайте также: Смертельное ДТП с маршруткой в Одесской области: бусы столкнулись лоб в лоб
Прошлой ночью на 315 километре федеральной трассы М-4 "Дон" столкнулись микроавтобус Mercedes, следовавший из Москвы в Донецк, и грузовик Hino. В результате ДТП пострадали три человека,
– говорится в сообщении.
По предварительным данным, в микроавтобусе находились 16 человек, которые являются гражданами Украины.
Сейчас все обстоятельства и причины аварии выясняются.
Напомним, под утро 28 мая, в Варшаве попал в ДТП легковой автомобиль с 10 украинскими студентами, которые возвращались с вечеринки. Водитель, который вероятно был сильно пьяным, не справился с управлением и врезался в электрическую опору.