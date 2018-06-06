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В России автобус с украинцами попал в ДТП: есть пострадавшие

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В России микроавтобус с украинцами попал в аварию
В России микроавтобус с украинцами попал в аварию / Фото из открытых источников

В России в Ефремовском районе Тульской области произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика, в результате чего пострадали три человека.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

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Прошлой ночью на 315 километре федеральной трассы М-4 "Дон" столкнулись микроавтобус Mercedes, следовавший из Москвы в Донецк, и грузовик Hino. В результате ДТП пострадали три человека,
– говорится в сообщении.

По предварительным данным, в микроавтобусе находились 16 человек, которые являются гражданами Украины.

Сейчас все обстоятельства и причины аварии выясняются.

Напомним, под утро 28 мая, в Варшаве попал в ДТП легковой автомобиль с 10 украинскими студентами, которые возвращались с вечеринки. Водитель, который вероятно был сильно пьяным, не справился с управлением и врезался в электрическую опору.

Теги: Новости России Новости Украины Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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