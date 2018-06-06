У Росії автобус з українцями потрапив у ДТП: є постраждалі
У Росії в Єфремівському районі Тульської області сталася аварія за участі пасажирського мікроавтобуса та вантажівки, внаслідок чого постраждали три людини.
Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на інформоване джерело.
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Минулої ночі на 315 кілометрі федеральної траси М-4 "Дон" зіткнулися мікроавтобус Mercedes, який прямував з Москви до Донецька, і вантажівка Hino. Внаслідок ДТП постраждали три людини,
– йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, в мікроавтобусі перебувало 16 осіб, які є громадянами України.
Наразі усі обставини та причини аварії з'ясовуються.
Нагадаємо, над ранок 28 травня у Варшаві потрапив у ДТП легковий автомобіль з 10 українськими студентами, які поверталися з вечірки. Водій, який імовірно був сильно п’яним, не впорався з керуванням та врізався в електричну опору.