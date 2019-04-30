Сколько политических заключенных удерживает Россия: цифры от экспертов из США

В Соединенных Штатах Америки обнародовали доклад об увеличении количества политических репрессий в России. В отчете утверждают, что власти президента Владимира Путина прибегают ко все более широкому набору законов, которые разработаны для криминализации действий повседневной жизни населения.

Подготовила доклад Вашингтонская юридическая компания Perseus Stategies при поддержке правозащитных организаций, а также российского центра "Мемориал". Об этом сообщает издание "Радио Свобода".

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Особое внимание в докладе уделяется принятым с 2012 года репрессивным законам, которые вводят или усиливают уголовную или административную ответственность за нарушение правил проведения массовых акций, "оскорбления чувств" верующих, "пропаганду гомосексуализма" несовершеннолетним, публичные призывы к сепаратизму, отрицание роли СССР во Второй мировой войне.



Массовые акции в России

Также упоминают два закона – об "иностранных агентах", которые требуют от российских организаций специальной регистрации в Минюсте и о "нежелательных организациях", который дает право Генпрокуратуре закрывать деятельность объединений. Если эта деятельность будет расценена как угрожающая "обороне, безопасности или конституционному строю РФ".

"Политические оппоненты власти, активисты гражданского общества и журналисты находятся под особым риском. Так же, как религиозные и национальные меньшинства, ЛГБТ-активисты. Всем им в России грозит потенциальное преследование по законам, которые дают правоохранительным органам возможность арестовать, задерживать и сажать кого-то по их желанию,

– сообщили в документе.

В списке тех, кого преследуют в России по политическим мотивам – 54 человека. Еще 182 в списке преследуемых по религиозным мотивам, речь идет, в частности, про членов запрещенных в РФ организаций "Хизб-ут-Тахрир" и "Свидетели Иеговы". Среди политзаключенных упомянутых в отчете есть и украинский кинорежиссер Олег Сенцов, которого в России незаконно приговорили к 20 годам лишения свободы по обвинению в терроризме.

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В документе содержится призыв ввести всеобъемлющие санкции против ответственных за политические преследования в России, чтобы "Кремль не чувствовал безнаказанности" за свои действия.