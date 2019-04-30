11:25
30 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника
      Вєсті Кремля
      22:20, 27 апреля
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:30, 27 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Сколько политических заключенных удерживает Россия: цифры от экспертов из США

      23 Читати новину українською
      Политические пленники Кремля
      Политические пленники Кремля / ua.krymr.com

      В Соединенных Штатах Америки обнародовали доклад об увеличении количества политических репрессий в России. В отчете утверждают, что власти президента Владимира Путина прибегают ко все более широкому набору законов, которые разработаны для криминализации действий повседневной жизни населения.

      Подготовила доклад Вашингтонская юридическая компания Perseus Stategies при поддержке правозащитных организаций, а также российского центра "Мемориал". Об этом сообщает издание "Радио Свобода".

      Читайте также: Желающих немного: как в оккупированном Луганске отреагировали на получение российских паспортов

      Особое внимание в докладе уделяется принятым с 2012 года репрессивным законам, которые вводят или усиливают уголовную или административную ответственность за нарушение правил проведения массовых акций, "оскорбления чувств" верующих, "пропаганду гомосексуализма" несовершеннолетним, публичные призывы к сепаратизму, отрицание роли СССР во Второй мировой войне.

      Масові акції в Росії
      Массовые акции в России

      Также упоминают два закона – об "иностранных агентах", которые требуют от российских организаций специальной регистрации в Минюсте и о "нежелательных организациях", который дает право Генпрокуратуре закрывать деятельность объединений. Если эта деятельность будет расценена как угрожающая "обороне, безопасности или конституционному строю РФ".

      "Политические оппоненты власти, активисты гражданского общества и журналисты находятся под особым риском. Так же, как религиозные и национальные меньшинства, ЛГБТ-активисты. Всем им в России грозит потенциальное преследование по законам, которые дают правоохранительным органам возможность арестовать, задерживать и сажать кого-то по их желанию,
      – сообщили в документе.

      В списке тех, кого преследуют в России по политическим мотивам – 54 человека. Еще 182 в списке преследуемых по религиозным мотивам, речь идет, в частности, про членов запрещенных в РФ организаций "Хизб-ут-Тахрир" и "Свидетели Иеговы". Среди политзаключенных упомянутых в отчете есть и украинский кинорежиссер Олег Сенцов, которого в России незаконно приговорили к 20 годам лишения свободы по обвинению в терроризме.

      Читайте также: Проблемы с сердцем и внутренними органами: новые подробности о состоянии Сенцова

      В документе содержится призыв ввести всеобъемлющие санкции против ответственных за политические преследования в России, чтобы "Кремль не чувствовал безнаказанности" за свои действия.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 30 апреля: дожди и холодный воздух накроют Украину
      сегодня
      1926
      Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России Украинцы в плену РФ Новости США Олег Сенцов
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вибори в Іспанії: радикали, тореадори й аналогії з Україною
      сегодня , 08:40 Вибори в Іспанії: радикали, тореадори й аналогії з Україною
      Костянтин Шкабара 295
      Програш чи виграш: яке політичне майбутнє Порошенка
      сегодня , 07:01 Програш чи виграш: яке політичне майбутнє Порошенка
      Крістіна Бердинських 780
      Письмо из Луганска: инвестиции в смерть и похоронный бизнес
      29 апреля , 22:05 Письмо из Луганска: инвестиции в смерть и похоронный бизнес
      Ольга Черненко 1327
      Путін чи Черчилль: на кого більше схожий Порошенко
      29 апреля , 21:00 Путін чи Черчилль: на кого більше схожий Порошенко
      Дмитро Гнап 302
      Президентство Зеленського: що про це пишуть світові ЗМІ та яка позиція Росії
      29 апреля , 19:00 Президентство Зеленського: що про це пишуть світові ЗМІ та яка позиція Росії
      914
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      1 мая отметилось столкновениями и беспорядками в Турции
       2 мая 2017 , 00:12
      Перед прочтением – сжечь: чем поражает новое издание "451 градус по Фаренгейту"
       21 октября 2017 , 17:17
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук