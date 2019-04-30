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      Скільки політичних в'язнів утримує Росія: цифри від експертів зі США

      39 Читать новость на русском
      Політичні в'язні Кремля
      Політичні в'язні Кремля / ua.krymr.com

      У Сполучених Штатах Америки оприлюднили доповідь про збільшення кількості політичних репресій в Росії. У звіті стверджують, що влада президента Володимира Путіна вдається до дедалі ширшого набору законів, які розроблені для криміналізації дій повсякденного життя населення.

      Підготувала доповідь Вашингтонська юридична компанія Perseus Stategies за підтримки правозахисних організацій, а також російського центру "Меморіал". Про це повідомляє видання "Радіо Свобода".

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      Особливу увагу в доповіді приділяють прийнятим з 2012 року репресивним законам, що вводять або посилюють кримінальну або адміністративну відповідальність за порушення правил проведення масових акцій, "образу почуттів" вірян, "пропаганду гомосексуалізму" неповнолітнім, публічні заклики до сепаратизму, заперечення ролі СРСР у Другій світовій війні.

      Масові акції в Росії
      Масові акції в Росії

      Також згадують два закони – про "іноземних агентів", який вимагає від російських організацій спеціальної реєстрації в Мін'юсті та про "небажані організації", який дає право Генпрокуратурі закривати діяльність об'єднань. Якщо ця діяльність буде розцінена як така, що загрожує "обороні, безпеці чи конституційному ладові РФ".

      "Політичні опоненти влади, активісти громадянського суспільства та журналісти перебувають під особливим ризиком. Так само, як релігійні й національні меншини, ЛГБТ-активісти. Всім їм у Росії загрожує потенційне переслідування за законами, що дають правоохоронним органам можливість арештувати, затримувати й ув’язнювати будь-кого за їхнім бажанням,
      – повідомили у документі.

      У списку тих, кого переслідують в Росії з політичних мотивів – 54 людини. Ще 182 в списку переслідуваних за релігійними мотивами, мова йде, зокрема, про членів заборонених в РФ організацій "Хізб-ут-Тахрір" і "Свідки Єгови". Серед політв'язнів згаданих у звіті є й український кінорежисер Олег Сенцов, якого у Росії незаконно засудили до 20 років позбавлення волі за звинувачення у тероризмі.

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      У документі міститься заклик ввести всеосяжні санкції проти відповідальних за політичні переслідування в Росії, щоб "Кремль не відчував безкарності" за свої дії.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини Росії Олег Сенцов Новини США Українці в полоні РФ Володимир Путін
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