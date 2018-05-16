В России большие проблемы со свободой, – российский режиссер в Каннах

Российский режиссер Михаил Бородин на пресс-конференции российских участников официальной программы 71-го Каннского международного кинофестиваля заявил о проблемах со свободой в России.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Читайте также: Прогресса в освобождении политзаключенных и заложников на Донбассе нет, – Геращенко

Кирилла Серебренникова нет на красной дорожке, Олег Сенцов сидит в тюрьме. Это ненормально, не свободно,

– заявил режиссер.

"С этим нужно что-то делать, говорить об этом. Мое мнение о том, что бояться не нужно, необходимо говорить обо всем, что тебя волнует", – заявил он.

Бородин представил ленту под названием "Я нормальный", которая участвует в программе "Неделя критики".

"Это фильм о молодых людях, о свободе, свободе выбора, с чем сейчас в России большие проблемы", – рассказал режиссер.

Отметим, незаконно осужденный в России Олег Сенцов заявил, что начинает голодовку. Такой шаг он объясняет требованием отпустить всех украинцев, находящихся в России и аннексированном Крыму.

Кто такой Олег Сенцов? Это украинский кинорежиссер, сценарист и писатель. 11 мая 2014 года Сенцов вышел на акцию протеста в Симферополе, где был задержан ФСБ России по подозрению в терроризме. Через некоторое время Сенцова перевезли в следственный изолятор в Москву. В августе 2015 года он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима.