У Росії великі проблеми зі свободою, – російський режисер у Каннах
Російський режисер Михайло Бородін на прес-конференції російських учасників офіційної програми 71-го Каннського міжнародного кінофестивалю заявив про проблеми зі свободою у Росії.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
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Кирила Серебреннікова немає на червоній доріжці, Олег Сенцов сидить у в'язниці. Це ненормально, не вільно,
– заявив режисер.
"З цим потрібно щось робити, говорити про це. Моя думка про те, що боятися не потрібно, необхідно говорити про все, що тебе хвилює", – заявив він.
Бородін презентував стрічку під назвою "Я нормальний", яка бере участь у програмі "Тиждень критики".
"Це фільм про молодих людей, про свободу, свободу вибору, з чим нині в Росії великі проблеми", – розповів режисер.
Зазначимо, незаконно засуджений у Росії Олег Сенцов заявив, що розпочинає голодування. Такий крок він пояснює вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії та анексованому Криму.
Хто такий Олег Сенцов? Це український кінорежисер, сценарист і письменник. 11 травня 2014 року Сенцов вийшов на акцію протесту в Сімферополі, де був затриманий ФСБ Росії за підозрою в тероризмі. Через деякий час Сенцова перевезли у слідчий ізолятор до Москви. У серпні 2015 він був засуджений до 20 років колонії суворого режиму.