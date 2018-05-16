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У Росії великі проблеми зі свободою, – російський режисер у Каннах

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В Каннах заявили про проблеми зі свободою в Росії
В Каннах заявили про проблеми зі свободою в Росії / Фото з відкритих джерел

Російський режисер Михайло Бородін на прес-конференції російських учасників офіційної програми 71-го Каннського міжнародного кінофестивалю заявив про проблеми зі свободою у Росії.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Кирила Серебреннікова немає на червоній доріжці, Олег Сенцов сидить у в'язниці. Це ненормально, не вільно,
– заявив режисер.

"З цим потрібно щось робити, говорити про це. Моя думка про те, що боятися не потрібно, необхідно говорити про все, що тебе хвилює", – заявив він. 

Бородін презентував стрічку під назвою "Я нормальний", яка бере участь у програмі "Тиждень критики".

"Це фільм про молодих людей, про свободу, свободу вибору, з чим нині в Росії великі проблеми", – розповів режисер.

Зазначимо, незаконно засуджений у Росії Олег Сенцов заявив, що розпочинає голодування. Такий крок він пояснює вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії та анексованому Криму.

Хто такий Олег Сенцов? Це український кінорежисер, сценарист і письменник. 11 травня 2014 року Сенцов вийшов на акцію протесту в Сімферополі, де був затриманий ФСБ Росії за підозрою в тероризмі. Через деякий час Сенцова перевезли у слідчий ізолятор до Москви. У серпні 2015 він був засуджений до 20 років колонії суворого режиму.

Теги: Новини України Новини Росії Українці в полоні РФ Олег Сенцов Каннський кінофестиваль Обмін полоненими
Джерело: 24 Канал
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