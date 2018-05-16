У Росії великі проблеми зі свободою, – російський режисер у Каннах

Російський режисер Михайло Бородін на прес-конференції російських учасників офіційної програми 71-го Каннського міжнародного кінофестивалю заявив про проблеми зі свободою у Росії.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Кирила Серебреннікова немає на червоній доріжці, Олег Сенцов сидить у в'язниці. Це ненормально, не вільно,

– заявив режисер.

"З цим потрібно щось робити, говорити про це. Моя думка про те, що боятися не потрібно, необхідно говорити про все, що тебе хвилює", – заявив він.

Бородін презентував стрічку під назвою "Я нормальний", яка бере участь у програмі "Тиждень критики".

"Це фільм про молодих людей, про свободу, свободу вибору, з чим нині в Росії великі проблеми", – розповів режисер.