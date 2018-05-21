В России частный вертолет совершил жесткую посадку, умер генерал ФСБ

В ночь на понедельник, 21 мая, в Хабаровском крае совершил жесткую посадку частный вертолет "Газель 342", на борту которого было три человека.

Инцидент произошел в районе слияния рек Шекли и Уда Тугуро-Чумиканського района, сообщает "Интерфакс".

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В результате инцидента с вертолетом умер генерал-полковник ФСБ, у которого случился сердечный приступ.

Умерший от сердечного приступа после жесткой посадки вертолета был генерал-полковником ФСБ России 1946 года рождения, затем работал в компании Сибур. Прилетел в Приамурье из Москвы,

– сообщили в администрации Тугуро-Чумиканського района.

Отмечается, что после посадки воздушное судно загорелось. Люди успели покинуть салон, однако вскоре генералу стало плохо с сердцем.

Кроме генерала, на борту был предприниматель из Хабаровского края, который при жесткой посадке получил перелом позвоночника.

Третьим из пассажиров вертолета был совладелец производственного комплекса Амурской области Сергей Мельниченко.

Напомним, 20 мая в Ленинградской области России легкомоторный самолет Су-29 с бортовым номером RA-2828 был вынужден совершить жесткую посадку, в результате чего погиб пилот.