11:51
21 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
19°C 7°C
  • вівторок
    22°C 10°C
  • середа
    25°C 12°C
  • четвер
    25°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Царські гонки на КАМАЗі. Крайня межа
Вєсті Кремля
08:30, 19 травня
Вєсті.UA. Жир. Що Матіос намацав у Савченко. Антиляшківська змова
Вєсті.UA
07:43, 19 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Росії приватний вертоліт здійснив жорстку посадку, помер генерал ФСБ

2268 Читать новость на русском
У Росії помер генерал ФСБ через жорстку посадку вертольота
У Росії помер генерал ФСБ через жорстку посадку вертольота / aviationsmilitaires.net

У ніч на понеділок, 21 травня, в Хабаровському краї Росії здійснив жорстку посадку приватний вертоліт "Газель 342", на борту якого було три людини.

Інцидент стався в районі злиття річок Шеклі і Уда Тугуро-Чумиканського району, повідомляє "Интерфакс".

Читайте також: В авіакатастрофі на Кубі загинули 20 священиків

У результаті інциденту на вертольоті помер генерал-полковник ФСБ, у якого стався серцевий напад.

Померлий від серцевого нападу після жорсткої посадки вертольота був генерал-полковником ФСБ Росії 1946 року народження, потім працював в компанії Сибур. Прилетів в Приамур'я з Москви,
– повідомили в адміністрації Тугуро-Чумиканського району.

Зазначається, що після посадки повітряне судно загорілося. Люди встигли покинути салон, проте незабаром генералу стало погано з серцем.

Окрім генерала, на борту був підприємець з Хабаровського краю, який під час жорсткої посадки отримав перелом хребта.

Третім з пасажирів вертольота був співвласник виробничого комплексу Амурської області Сергій Мельниченко.

Нагадаємо, 20 травня у Ленінградській області Росії легкомоторний літак Су-29 з бортовим номером RA-2828 був змушеним здійснити жорстку посадку, внаслідок чого загинув пілот.

Теги: Новини Росії авіація Жертви Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук