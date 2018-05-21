У Росії приватний вертоліт здійснив жорстку посадку, помер генерал ФСБ

У ніч на понеділок, 21 травня, в Хабаровському краї Росії здійснив жорстку посадку приватний вертоліт "Газель 342", на борту якого було три людини.

Інцидент стався в районі злиття річок Шеклі і Уда Тугуро-Чумиканського району, повідомляє "Интерфакс".

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У результаті інциденту на вертольоті помер генерал-полковник ФСБ, у якого стався серцевий напад.

Померлий від серцевого нападу після жорсткої посадки вертольота був генерал-полковником ФСБ Росії 1946 року народження, потім працював в компанії Сибур. Прилетів в Приамур'я з Москви,

– повідомили в адміністрації Тугуро-Чумиканського району.

Зазначається, що після посадки повітряне судно загорілося. Люди встигли покинути салон, проте незабаром генералу стало погано з серцем.

Окрім генерала, на борту був підприємець з Хабаровського краю, який під час жорсткої посадки отримав перелом хребта.

Третім з пасажирів вертольота був співвласник виробничого комплексу Амурської області Сергій Мельниченко.

Нагадаємо, 20 травня у Ленінградській області Росії легкомоторний літак Су-29 з бортовим номером RA-2828 був змушеним здійснити жорстку посадку, внаслідок чого загинув пілот.