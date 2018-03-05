В России "чиновника" "ДНР" заставили поменять номера на украинские

Представители Госавтоинспекции России остановили Сергея Голощапова так называемого главу "Горняцкой районной администрации" в оккупированной Макеевке, из-за использования номеров так называемой "ДНР".

Об этом сообщил Александр Верум в блоге на сайте "Обозреватель".

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Этого "чиновника" остановили в Ростове-на-Дону. Причиной остановки оказался недействителеный автомобильный номер транспортного средства.

"При общении Голощапова с сотрудниками Госавтоинспекции, ему было рекомендовано снять регистрационные номера "ДНР" и установить номерные знаки государственного образца Украины, чтобы избежать наложения штрафа", – рассказал блогер.