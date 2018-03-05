У Росії "чиновника" "ДНР" змусили поміняти номери на українські
Представники Державтоінспекції Росії зупинили главу "Гірницької районної адміністрації" в окупованій Макіївці Сергія Голощапова через використання номерів так званої "ДНР".
Про це повідомив Олександр Верум у блозі на сайті "Обозреватель".
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Цього "чиновника" зупинили в Ростові-на-Дону. Причиною зупинки виявився недійсний автомобільний номер транспортного засобу.
"При спілкуванні Голощапова з співробітниками Державтоінспекції, йому було рекомендовано зняти реєстраційні номери "ДНР" і встановити номерні знаки державного зразка України, аби уникнути накладення штрафу", – розповів блогер.
Джерело: 24 Канал
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