В России гимнастка сорвалась с высоты во время выступления: видео

Гимнастка петербургского цирка "Империал" сорвалась с большой высоты прямо посреди выступления. Девушка получила многочисленные переломы, но все-таки пережила падение.

Происшествие случилось во время выступления в Белгороде на западе России, сообщает телеграмм канал "База".

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Там сейчас проходят гастроли цирка "Империал", а выступление этой гимнастки является одним из самых зрелищных номеров его программы.

Информационное агентство "7 info" пишет, что причиной чрезвычайной ситуации могло быть то, что посреди выступления оборвалась веревка, которую использовала гимнастка.

О состоянии девушки пока точно известно лишь то, что в результате падения она сломала ногу.