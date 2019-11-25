У Росії гімнастка зірвалась з висоти під час виступу: відео

Гімнастка петербурзького цирку "Імперіал" зірвалася з великою висоти просто посеред виступу. Дівчина отримала численні переломи, але таки пережила падіння.

Подія трапилася під час виступу у Белгороді на заході Росії, повідомляє телеграм-канал "База".

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Саме там зараз тривають гастролі цирку "Імперіал", а виступ цієї гімнастки є одним з найбільш видовищних номерів його програми.

Інформаційне агентство "7 info" пише, що причиною надзвичайної ситуації могло бути те, що посеред виступу обірвалася мотузка, яку використовувала гімнастка.

Про стан дівчини поки що точно відомо лише, що внаслідок падіння вона зламала ногу.