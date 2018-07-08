15:20
8 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
26°C 14°C
  • понедельник
    25°C 19°C
  • вторник
    27°C 19°C
  • среда
    26°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. "Грязная" Мэй. Предостережение от церкви
Вєсті Кремля
20:19, 7 июля
Вести.UA. Жир. Радикальные амбиции Ляшко. Украинская Юлия д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В России грузовик столкнулся с микроавтобусом с украинцами – есть погибшие

167 Читати новину українською
В ДТП в России погибли 2 украинца, еще 5 пострадали
В ДТП в России погибли 2 украинца, еще 5 пострадали

На объездной дороге города Орел в России столкнулись микроавтобус с грузовиком. В ходе столкновения погибли два человека и еще пятеро получили травмы.

Об этом сообщило агентство "ТАСС" со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

Читайте также: На Буковине произошла кровавая авария с участием маршрутки: видео 18+

Отмечается, что среди пассажиров были граждане Украины.

В аварии, произошедшей на улице Итальянская в 6:16, пострадали пять человек, а также двое погибли. Мужчина и женщина, которые погибли в ДТП были гражданами Украины. Пятеро пострадавших также украинцы,
– говорится в сообщении.

Пострадавшие доставлены в орловскую областную клиническую больницу. Сейчас их состояние оценивается медиками.

Теги: Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП Новости России
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Один за всіх, і всі за одного": чому в нинішні часи варто триматися разом
сегодня, 15:00 "Один за всіх, і всі за одного": чому в нинішні часи варто триматися разом
Єгор Соболєв 21
Умер Левко Лукьяненко: почему этого деятеля называют отцом независимости Украины
сегодня, 13:31 Умер Левко Лукьяненко: почему этого деятеля называют отцом независимости Украины
Андрій Шляхтін 107
"Їли трюфелі відрами": як звичайний фермер почав вирощувати коштовні гриби на Поділлі
сегодня, 12:01 "Їли трюфелі відрами": як звичайний фермер почав вирощувати коштовні гриби на Поділлі
Блог Медіа 1966
Крымский мост в фото: пустота и... пустота!
сегодня, 08:15 Крымский мост в фото: пустота и... пустота!
Злой Одессит 4527
Тимошенко, "Страна" та Кремль: як росіяни готуються до виборів президента України
7 июля, 22:00 Тимошенко, "Страна" та Кремль: як росіяни готуються до виборів президента України
Олексій Чибісов 2123
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук