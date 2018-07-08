В России грузовик столкнулся с микроавтобусом с украинцами – есть погибшие
На объездной дороге города Орел в России столкнулись микроавтобус с грузовиком. В ходе столкновения погибли два человека и еще пятеро получили травмы.
Об этом сообщило агентство "ТАСС" со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
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Отмечается, что среди пассажиров были граждане Украины.
В аварии, произошедшей на улице Итальянская в 6:16, пострадали пять человек, а также двое погибли. Мужчина и женщина, которые погибли в ДТП были гражданами Украины. Пятеро пострадавших также украинцы,
– говорится в сообщении.
Пострадавшие доставлены в орловскую областную клиническую больницу. Сейчас их состояние оценивается медиками.
Источник: 24 Канал
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