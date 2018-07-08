У Росії вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом з українцями – є загиблі
На об'їзній дорозі міста Орел у Росії зіткнулися мікроавтобус з вантажівкою. В ході зіткнення загинуло дві людини та ще п'ятеро отримали травми.
Про це повідомило агенство "ТАСС" з посиланнями на власні джерела в екстренних службах.
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Зазначається, що серед пасажирів були громадяни України.
В аварії, що сталася на вулиці Італійська о 6:16, постраждало п'ятеро осіб, а також двоє загинуло. Чоловік та жінка, які загинули в ДТП були громадянами України. П'ятеро постраждалих також українці,
– йдеться у повідомленні.
Потерпілі доправлені до орловської обласної клінічної лікарні. Наразі їх стан оцінюється медиками.
Джерело: 24 Канал
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