У Росії вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом з українцями – є загиблі

На об'їзній дорозі міста Орел у Росії зіткнулися мікроавтобус з вантажівкою. В ході зіткнення загинуло дві людини та ще п'ятеро отримали травми.

Про це повідомило агенство "ТАСС" з посиланнями на власні джерела в екстренних службах.

Читайте також: На Буковині сталася кривава аварія за участю маршрутки: відео 18+

Зазначається, що серед пасажирів були громадяни України.

В аварії, що сталася на вулиці Італійська о 6:16, постраждало п'ятеро осіб, а також двоє загинуло. Чоловік та жінка, які загинули в ДТП були громадянами України. П'ятеро постраждалих також українці,

– йдеться у повідомленні.

Потерпілі доправлені до орловської обласної клінічної лікарні. Наразі їх стан оцінюється медиками.