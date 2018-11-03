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      В России исследователя компании "Вагнера" обвинили в госизмене

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      Владимира Неелова арестовали по подозрению в госизмене
      Владимира Неелова арестовали по подозрению в госизмене / Фото из открытых источников

      В России по подозрению в государственной измене арестовали военного эксперта Владимира Неелова, который интересовался делом частной военной компании "Вагнера". Мужчина был задержан еще 25 октября, когда вышел из своего офиса на обед, однако общественности стало известно об этом только через неделю.

      Об этом сообщает "Медуза".

      Делу военного эксперта присвоен гриф "секретно".

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      Неелова доставили в управление ФСБ, а затем поместили в СИЗО "Лефортово". В день задержания правоохранители обыскали квартиру родителей военного эксперта, известила его мать Марина Белоголовцева.

      ПВК Вагнера Володимир Неєлов арешт Росія держзрада
      Владимир Неелов

      Российское следствие считает, что мужчина передавал за границу информацию, составляющую государственную тайну. Задержанный не признает своей вины. По данным источников, мужчина отказался от адвоката.

      Неелов известен благодаря исследованиям частных военных компаний, в частности, "Вагнера". Он также изучал вопросы приватизации в военной отрасли и мировой рынок вооружений, интересовался военными конфликтами на Балканах, в Афганистане и Украине.

      Что такое частная военная компания "Вагнера"?
      Это российская нелегальная частная военная структура, которая принимала участие в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков, в Сирии на стороне России. Бойцы компании неоднократно награждались государственными наградами по личным неопубликованным приказам президента России.

      Теги: Новости России Расследования арест
      Источник: 24 Канал
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