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      У Росії дослідника кампанії ''Вагнера'' звинуватили у держзраді

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      Володимира Неєлова арештували за підозрою у держзраді
      Володимира Неєлова арештували за підозрою у держзраді / Фото з вільних мереж

      У Росії за підозрою в державній зраді заарештували військового експерта Володимира Неєлова, який цікавився справою приватної військової кампанії "Вагнера". Чоловік був затриманий ще 25 жовтня, коли вийшов зі свого офісу на обід, проте громадськості стало відомо про це лише через тиждень.

      Про це повідомляє "Медуза".

      Справі військового експерта присвоєно гриф "секретно".

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      Неєлова доставили в управління ФСБ, а потім помістили в СІЗО "Лефортово". У день затримання правоохоронці обшукали квартиру батьків військового експерта, сповістила його матір Марина Білоголовцева.

      ПВК Вагнера Володимир Неєлов арешт Росія держзрада
      Володимир Неєлов

      Російське слідство вважає, що чоловік передавав за кордон інформацію, що становить державну таємницю. Затриманий не визнає своєї провини. За даними джерел, чоловік відмовився від адвоката.

      Неєлов відомий завдяки дослідженням приватних військових компаній, зокрема, "Вагнера". Він також вивчав питання приватизації у військовій галузі та світовий ринок озброєнь, цікавився військовими конфліктами на Балканах, в Афганістані та Україні.

      Що таке приватна військова компанія "Вагнера"? Це російська нелегальна приватна військова структура, яка брала участь у бойових діях на Донбасі на стороні бойовиків та в Сирії на стороні Росії. Бійці компанії неодноразово нагороджувались державними нагородами за особистими неопублікованими наказами президента Росії.

      Теги: Новини Росії арешт Розслідування
      Джерело: 24 Канал
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