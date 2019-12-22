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      В России экс-мэр хочет отсудить светофор

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      В России экс-мэр хочет отсудить светофор / if.gov.ua

      Бывший мэр города Олонец в Республике Карелия Сергей Кохов подал иск в суд с целью вернуть светофор, купленный за собственные средства.

      Экс-мэр приобрел светофорный комплекс за 863,7 тысячи рублей в 2011 году. Об этом сообщают российские СМИ.

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      В 2013 году депутаты городского совета отправили Кохова в отставку. После этого исполняющий обязанности главы госадминистрации заключил с ним договор на аренду светофоров.

      Сергій Кохов
      Сергей Кохов

      Администрация города должна была выкупить светофоры после окончания срока аренды – 1 сентября 2016 года. В том же году Кохов написал письмо в мэрию с требованием выкупить светофорный комплекс.

      Согласно словам истца, администрация оставила этот вопрос без ответа. Предварительное заседание по этому делу уже состоялось.

      Что известно об экс-мэреСам Сергей Кохов является должником. Он не выплатил немалую сумму за аренду земельного участка под зданием бывшего универмага в Олонце. Российские СМИ пишут о том, что сумма долга почти полностью равна стоимости светофорного комплекса.

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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Курьезные новости Новости России
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