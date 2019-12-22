В Росії ексмер хоче відсудити світлофор

Колишній мер міста Олонець в Республіці Карелія Сергій Кохов подав позов до суду з метою повернути світлофор, куплений за власні кошти.

Ексмер придбав світлофорний комплекс за 863,7 тисячі рублів у 2011 році. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також: Росія закрила Керченську протоку для суден: що готують окупанти

У 2013 році депутати міської ради відправили Кохова у відставку. Після цього виконувач обов'язків очільника держадміністрації уклав з ним договір на оренду світлофорів.



Сергій Кохов

Адміністрація міста повинна була викупити світлофори після закінчення терміну оренди – 1 вересня 2016 року. У тому ж році Кохов написав лист в мерію з вимогою викупити світлофорний комплекс.

За словами позивача, адміністрація залишила це питання без відповіді. Попереднє засідання у цій справі вже відбулося.

Що відомо про ексмераСам Сергій Кохов є боржником. Він не виплатив чималу суму за оренду земельної ділянки під будівлею колишнього універмагу в Олонці. Російські ЗМІ пишуть про те, що сума боргу майже повністю дорівнює вартості світлофорного комплексу.