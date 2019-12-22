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      В Росії ексмер хоче відсудити світлофор

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      В Росії ексмер хоче відсудити світлофор / if.gov.ua

      Колишній мер міста Олонець в Республіці Карелія Сергій Кохов подав позов до суду з метою повернути світлофор, куплений за власні кошти.

      Ексмер придбав світлофорний комплекс за 863,7 тисячі рублів у 2011 році. Про це повідомляють російські ЗМІ. 

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      У 2013 році депутати міської ради відправили Кохова у відставку. Після цього виконувач обов'язків очільника держадміністрації уклав з ним договір на оренду світлофорів.

      Сергій Кохов
      Сергій Кохов

      Адміністрація міста повинна була викупити світлофори після закінчення терміну оренди – 1 вересня 2016 року. У тому ж році Кохов написав лист в мерію з вимогою викупити світлофорний комплекс.

      За словами позивача, адміністрація залишила це питання без відповіді. Попереднє засідання у цій справі вже відбулося.

      Що відомо про ексмераСам Сергій Кохов є боржником. Він не виплатив чималу суму за оренду земельної ділянки під будівлею колишнього універмагу в Олонці. Російські ЗМІ пишуть про те, що сума боргу майже повністю дорівнює вартості світлофорного комплексу.

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      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Курйозні новини Новини Росії
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