В России к 8 марта чиновники подарили пенсионеркам спинеры

В Санкт-Петербурге глава муниципального образования "Купчино" Михаил Черепанов подарил женщинам на 8 марта спинеры и цветы.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"7 марта муниципалитет организовал для женщин старшего поколения праздничный концерт. Кроме выступления артистов, праздничного фуршета и традиционных поздравлений от главы муниципального образования "Купчино", женщинам подарили цветы и необычные подарки — спинеры", — сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.

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Отмечается, что Черепанов пояснил женщинам, как правильно крутить спинер, а потом на празднике провели конкурс "кручения спинера". Глава "Купчино" уверен, что спинеры помогут женщинам эффективно бороться со стрессом.

"Я надеюсь, что этот подарок порадовал. Он отлично снимет стресс. Я знаю, что у каждого из вас есть внуки. Уверен, что спинер позволит вам наладить диалог с младшими поколениями. Ведь теперь вы будете в тренде", — сказал Черепанов.