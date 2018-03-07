В Росії до 8 березня чиновники подарували пенсіонеркам спінери

У Санкт-Петербурзі глава муніципального утворення "Купчино" Михайло Черепанов подарував жінкам на 8 березня спінери і квіти.

Про це повідомляє "РИА Новости".

"7 березня муніципалітет організував для дам старшого покоління святковий концерт. Окрім виступу артистів, святкового фуршету і традиційних привітань від глави муніципального утворення "Купчино", жінкам подарували квіти та незвичайні подарунки – спінери", – повідомили у прес-службі глави муніципалітету.

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Зазначається, що Черепанов пояснив жінкам, як правильно крутити спінер, а потім на святі провели конкурс "крутіння спінера". Глава "Купчино" впевнений, що спінери допоможуть жінкам ефективніше боротися зі стресом.

"Я сподіваюся, що цей подарунок порадував. Він відмінно зніме стрес. Я знаю, що у кожного з вас є онуки. Упевнений, що спінер дозволить вам налагодити діалог з молодшими поколіннями. Адже тепер ви будете в тренді", – сказав Черепанов.