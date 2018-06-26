В России крепостное право отменили, когда в Лондоне метро запустили, – Улицкая

Россия отстала от Европы минимум на 150 лет. И этот высокий уровень отсталости является бедой российского общества, а высокий уровень агрессии является опасным для самих россиян.

Об этом заявила известная российская писательница Людмила Улицкая, комментируя критику своих слов в эфире украинского телеканала об отсталости жителей РФ, сообщает "РБК".

Никаких открытий не сделала в своем интервью – со времен Петра Первого известно, что отставание существует: у нас крепостное право отменили, когда в Лондоне метро запустили. Отставание – это наша беда, а не вина. К сожалению, в науке, в технологиях, в медицине отставание огромное,

– сказала писательница.

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При этом Улицкая отметила, что повышенный уровень агрессии у человека опасен как для окружающих, так и для него самого.

"Уровень агрессии сегодня в нашем обществе очень высок – есть несколько телевизионных передач, которые демонстрируют именно высокий уровень социальной агрессии и нежелание обсуждать мирно и сознательно, что бы там не было. Повышение культурного уровня никому не мешает, именно высокий уровень обеспечивает возможность диалога", – отметила российская писательница.

Кто такая Людмила Улицкая?

Российская писательница, переводчица и сценаристка. Первая женщина-лауреат премии "Русский Букер" (2001). Лауреат премии "Большая книга" (2007, 2016), общественный деятель, основатель "Лиги избирателей". Произведения писательницы переведены на 25 языков.