21:03
26 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
24°C 12°C
  • среда
    27°C 15°C
  • четверг
    25°C 20°C
  • пятница
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Болезнь дяди Вовы. Кадыров – кара Египта
Вєсті Кремля
23:27, 25 июня
Вести.UA. Августо Пиночет уже стучится в двери. У пиарщиков Порошенко кризис жанра
Вєсті.UA
20:12, 25 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В России крепостное право отменили, когда в Лондоне метро запустили, – Улицкая

46 Читати новину українською
Людмила Улицкая заявила об отсталости России
Людмила Улицкая заявила об отсталости России / Ridus.ru

Россия отстала от Европы минимум на 150 лет. И этот высокий уровень отсталости является бедой российского общества, а высокий уровень агрессии является опасным для самих россиян.

Об этом заявила известная российская писательница Людмила Улицкая, комментируя критику своих слов в эфире украинского телеканала об отсталости жителей РФ, сообщает "РБК".

Никаких открытий не сделала в своем интервью – со времен Петра Первого известно, что отставание существует: у нас крепостное право отменили, когда в Лондоне метро запустили. Отставание – это наша беда, а не вина. К сожалению, в науке, в технологиях, в медицине отставание огромное,
– сказала писательница.

Читайте также: Украинцы сами себя высмеивают, что все они – "хитрые беспозвоночные салоеды", – Малкович

При этом Улицкая отметила, что повышенный уровень агрессии у человека опасен как для окружающих, так и для него самого.

"Уровень агрессии сегодня в нашем обществе очень высок – есть несколько телевизионных передач, которые демонстрируют именно высокий уровень социальной агрессии и нежелание обсуждать мирно и сознательно, что бы там не было. Повышение культурного уровня никому не мешает, именно высокий уровень обеспечивает возможность диалога", – отметила российская писательница.

Кто такая Людмила Улицкая?
Российская писательница, переводчица и сценаристка. Первая женщина-лауреат премии "Русский Букер" (2001). Лауреат премии "Большая книга" (2007, 2016), общественный деятель, основатель "Лиги избирателей". Произведения писательницы переведены на 25 языков.

Теги: Новости политики Литература Новости культуры Новости России
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Порошенко + Жебрівський: у яких корупційних скандалах засвітився новоспечений аудитор НАБУ
сегодня, 21:00 Порошенко + Жебрівський: у яких корупційних скандалах засвітився новоспечений аудитор НАБУ
Дмитро Гнап 2
Осторожно, Европа "закрывается", или "Битва" за украинских заробитчан
сегодня, 19:00 Осторожно, Европа "закрывается", или "Битва" за украинских заробитчан
Борис Немировський 653
Політичні репресії Луценка та Аброськіна: як затримують українських солдатів і волонтерів
сегодня, 18:00 Політичні репресії Луценка та Аброськіна: як затримують українських солдатів і волонтерів
Єгор Соболєв 125
Оправдание насилию: дело не в ромах, а в нас самих
сегодня, 17:00 Оправдание насилию: дело не в ромах, а в нас самих
Блог Медіа 739
Соцмережі та лікування: як Facebook і YouTube змінюють нашу медицину
сегодня, 15:00 Соцмережі та лікування: як Facebook і YouTube змінюють нашу медицину
Все про здоров'я 283
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук