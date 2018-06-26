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В Росії кріпосне право відмінили, коли в Лондоні метро пустили, – Уліцкая

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Людмила Уліцкая заявила про відсталість Росії
Людмила Уліцкая заявила про відсталість Росії / Ridus.ru

Росія відстала від Європи мінімум на 150 років. І цей високий рівень відсталості є бідою російського суспільства, а високий рівень агресії є небезпечним для самих росіян.

Про це заявила відома російська письменниця Людмила Уліцкая, коментуючи критику своїх слів в ефірі українського телеканалу про відсталість жителів РФ, повідомляє "РБК".

Жодних відкриттів не зробила у своєму інтерв'ю – з часів Петра Першого відомо, що відставання існує: у нас кріпосне право відмінили, коли в Лондоні метро пустили. Відставання – це наша біда, а не вина. На жаль, у науці, в технологіях, у медицині відставання величезне,
– сказала письменниця.

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При цьому Уліцкая зазначила, що підвищений рівень агресії у людини небезпечний як для оточення, так і для неї самої.

"Рівень агресії сьогодні в нашому суспільстві дуже високий – є кілька телевізійних передач, які демонструють саме високий рівень соціальної агресії і небажання обговорювати мирно і свідомо, що б там не було. Підвищення культурного рівня нікому не заважає, саме високий культурний рівень забезпечує можливість діалогу", – наголосила російська письменниця.

Хто така Людмила Уліцкая? Російська письменниця, перекладачка і сценаристка. Перша жінка-лауреат премії "Російський Букер" (2001). Лауреат премії "Велика книга" (2007, 2016), громадський діяч, засновник "Ліги виборців". Твори письменниці перекладено не менше ніж 25 мовами.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини культури Література
Джерело: 24 Канал
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