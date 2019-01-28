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      В России мужчина эффектно похитил из музея картину Куинджи "Ай-Петри" – видео

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      В России задержали вора полотна Куинджи "Ай-Петри"
      В России задержали вора полотна Куинджи "Ай-Петри" / Скриншот с видео

      В России задержали вора полотна Куинджи "Ай-Петри". Мужчина украл картину с Третьяковской галереи прямо на глазах у посетителей, которые считали его работником музея.

      Правоохранители опубликовали видео момента похищения произведения искусства.

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      На нем видно, как мужчина снимает полотно со стены и спокойно уходит. При этом исчезновение полотна вообще не заметили.

      Интересно, что полиция приехала на вызов в галерею для того, чтобы искать пропавшую шубу одной из посетительниц. И уже когда взялись просматривать видео с камер наблюдения, заметили, что на стене не хватает картины.

      Как мужчина украл картину из музея: смотрите видео

      Вором оказался 31-летний россиянин, которого ранее задерживали за хранение наркотиков. Полотно уже осмотрели галеристы и заверили – оно без видимых повреждений.

      Картина Куїнджі
      Картина Куинджи "Ай-Петри"

      Теги: Новости культуры Новости России Ограбления Курьезные новости
      Источник: 24 канал
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