В России мужчина эффектно похитил из музея картину Куинджи "Ай-Петри" – видео

В России задержали вора полотна Куинджи "Ай-Петри". Мужчина украл картину с Третьяковской галереи прямо на глазах у посетителей, которые считали его работником музея.

Правоохранители опубликовали видео момента похищения произведения искусства.

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На нем видно, как мужчина снимает полотно со стены и спокойно уходит. При этом исчезновение полотна вообще не заметили.

Интересно, что полиция приехала на вызов в галерею для того, чтобы искать пропавшую шубу одной из посетительниц. И уже когда взялись просматривать видео с камер наблюдения, заметили, что на стене не хватает картины.

Как мужчина украл картину из музея: смотрите видео

Вором оказался 31-летний россиянин, которого ранее задерживали за хранение наркотиков. Полотно уже осмотрели галеристы и заверили – оно без видимых повреждений.



Картина Куинджи "Ай-Петри"