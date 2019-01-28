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      У Росії чоловік ефектно викрав з музею картину Куїнджі "Ай-Петрі" – відео

      2572 Читать новость на русском
      у Росії затримали крадія полотна Куїнджі "Ай-Петрі"
      у Росії затримали крадія полотна Куїнджі "Ай-Петрі" / Скріншот з відео

      У Росії затримали крадія полотна Куїнджі "Ай-Петрі". Чоловік поцупив картину із Третьяковської галереї просто на очах у відвідувачів, які вважали його працівником музею.

      Правоохоронці опублікували відео моменту викрадення витвору мистецтва.

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      На ньому видно, як чоловік знімає полотно зі стіни та спокійнісінько йде геть. При тому зникнення полотна взагалі не помітили.

      Цікаво, що поліція приїхала на виклик у галерею для того, щоб шукати зниклу шубу однієї з відвідувачок. І вже коли взялися переглядати відео з камер спостереження, угледіли, що на стіні не вистачає картини.

      Як чоловік поцупив картину з музею: дивіться відео

      Крадієм виявився 31-річний росіянин, якого раніше затримували за зберігання наркотиків. Полотно вже оглянули галеристи і запевнили – воно без видимих пошкоджень.

      Картина Куїнджі
      Картина Куїнджі "Ай-Петрі"

      Теги: Новини культури Новини Росії Курйозні новини Пограбування
      Джерело: 24 канал
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