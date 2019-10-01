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      В России мужчину с инсультом вынесли из скорой и бросили: видео

      5 Читати новину українською
      В Ставрополе медики просто бросили человека с инсультом
      В Ставрополе медики просто бросили человека с инсультом / avp23649.livejournal.com

      В России медики буквально вынесли из кареты скорой помощи мужчину с инсультом и бросили его. Инцидент произошел в городе Ставрополе на юго-западе страны.

      62-летнего больного мужчину просто выгрузили из автомобиля в одном из дворов, посадили на лавочку и оставили, сообщает телеграмм канал Hue.

      К слову: Подавился и умер: россиянин пытался поужинать салом

      Жители двора, в котором бросили больного человека, рассказали, что его привезли совсем не по адресу. Самостоятельно добраться домой потерпевший не мог.

      На опубликованных в сети кадрах заметно, как человека, который даже не двигался, просто взяли за руки и буквально оттащили до лавочки. После этого работник скорой просто оставил рядом с больным его вещи и уехал.

       

      blog_ava
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      Теги: Курьезные новости Новости России
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