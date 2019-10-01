У Росії чоловіка з інсультом винесли зі швидкої і покинули: відео

У Росії медики буквально винесли з карети швидкої допомоги чоловіка з інсультом та покинули його. Інцидент трапився у місті Ставрополі на південному заході країни.

62-річного хворого чоловіка просто вивантажили з автомобіля в одному з дворів, посадили на лавочку та покинули, повідомляє телеграм-канал Hue.

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Мешканці двору, в якому покинули хворого чоловіка, розповіли, що його привезли зовсім не за адресою. Самотужки дістатися додому потерпілий не міг.

На опублікованих у мережі кадрах помітно, як чоловіка, який навіть не рухався, просто взяли за руки і буквально відтягнули до лавочки. Після цього працівник швидкої просто залишив поряд з хворим його речі і поїхав.