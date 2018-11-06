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      В России на армию выделят треть бюджета

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      В России на армию планируют выделить из бюджета бешеную сумму
      В России на армию планируют выделить из бюджета бешеную сумму / Фото из открытых источников

      Москва выделит на армию огромную сумму. Так, расходы на национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность в России составят 30% от федерального бюджета на 2019 год.

      Об этом во вторник сообщил директор департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа Минфина Анатолий Попов, пишет ТАСС.

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      Он отмечает, что в 2019 году проектом федерального бюджета в сфере нацобороны и безопасности предусмотрены расходы на 2 триллиона 382 миллиарда, в 2020 году – 2 триллиона 456 миллиардов и 2 триллиона 523 миллиардов в 2021 году.

      Представитель Минфина России также отметил, что "вместе с закрытой частью расходы на правоохранительную деятельность, оборону и безопасность составляют 30% государственного бюджета в расходной части по годам".

      Общий объем дополнительных бюджетных ассигнований на оборону и безопасность составляет 1 триллион 160 миллиардов рублей за три года – это беспрецедентное решение, таких раньше давно никто не принимал,
      – заявил он.

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      Попов подчеркнул, что на увеличение численности военнослужащих Минобороны России, проходящих военную службу по контракту, в бюджете на 2019 год заложено 4,5 миллиарда рублей, на 2020 год – 4 миллиарда 700 миллионов, на 2021 год – 4 миллиарда 900 миллионов. К слову, такая сумма выделена на набор 10 тысяч человек в 2019 году.

      Теги: Новости политики Оружие Новости России
      Источник: 24 Канал
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