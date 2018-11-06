У Росії на армію виділять третину бюджету

Москва виділить на армію величезну суму. Так, витрати на національну оборону, безпеку і правоохоронну діяльність в Росії становитимуть 30% від федерального бюджету на 2019 рік.

Про це у вівторок повідомив директор департаменту бюджетної політики в сфері державної військової та правоохоронної служби і державного оборонного замовлення Мінфіну Анатолій Попов, пише ТАСС.

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Він наголошує, що у 2019 році проектом федерального бюджету в сфері нацоборони і безпеки передбачено на витрати 2 трильйони 382 мільярди, в 2020 році – 2 трильйони 456 мільярдів і 2 трильйони 523 мільярди у 2021 році.

Представник Мінфіну Росії також зазначив, що "разом із закритою частиною витрати на правоохоронну діяльність, оборону і безпеку становлять 30% державного бюджету у видатковій частині по роках".

Загальний обсяг додаткових бюджетних асигнувань на оборону і безпеку становить 1 трильйон 160 мільярдів рублів за три роки – це безпрецедентне рішення, таких раніше давно ніхто не приймав,

– заявив він.

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Попов наголосив, що на збільшення чисельності військовослужбовців Міноборони Росії, які проходять військову службу за контрактом, в бюджеті на 2019 рік закладено 4,5 мільярдів рублів, на 2020 рік – 4 мільярди 700 мільйонів, на 2021 рік – 4 мільярди 900 мільйонів. До слова, така сума виділена на набір 10 тисяч осіб у 2019 році.