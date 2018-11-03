Российский Новгород готовится к празднованию торжеств по случаю 75 годовщины со дня освобождения города от "немецко-фашистских захватчиков в годы "Великой Отечественной войны "(1941-1945).

По этому случаю в Министерстве культуры России состоялось заседание организационного комитета, передает официальный сайт ведомства.

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Как рассказал министр культуры Новгородской области Владимир Вербило, с 5 ноября, за 75 дней до начала празднования, на территории городского округа и области пройдут 219 мероприятий: фестивали-конкурсы патриотической направленности, спектакли, тематические концертные программы, литературно-музыкальные композиции, выставки, кинопоказы, экскурсии и встречи с ветеранами.

Основные мероприятия пройдут 20 января. Программу праздничных мероприятий откроет торжественный парад с участием военнослужащих и более 50 единиц современной военной техники. На площади Победы-Софийской состоится историческая реконструкция "Введение пленных немцев в Новгородский кремль", а на территории Новгородского кремля и Софийской набережной – инсталляции "Оккупированный и освобожденный Новгород" и "Разрушенный памятник "Тысячелетие России". На западном берегу и в акватории реки Волхов пройдет реконструкция "Освобождение Новгорода", представляющая фрагменты наступательных операций 1942-1944 годов,

– рассказал, со своей стороны, глава Комитета культуры и молодежной политики администрации Великого Новгорода Константин Хиврич.

Также он убеждает, что Новгородская областная филармония готовит для зрителей театрализованную реконструкцию суда над нацистскими военными преступниками "Судимы будете!" По его словам, именно на этой сцене в декабре 1947 года состоялся последний российский суд над нацистами в Новгороде.

"Кроме того, в юбилейной программе – концерты Василия Ланового, Ансамбля песни и танца Западного военного округа, Государственного духового оркестра России, премьера документального фильма Аллы Осиповой "Горький вкус победы. К 75-летию освобождения Новгорода", в котором речь пойдет о Новгородско-Лужской операции 1944 года", – добавил чиновник.

Напомним, в середине октября так называемый британский журналист Грэм Филлипс, который уже давно трудоустроился в отделе пропаганды Кремля, показательно поиздевался над могилой лидера ОУН Степана Бандеры, которого похоронили в немецком Мюнхене.