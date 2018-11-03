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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      У Росії на вулиці виведуть "нацистів" і потім проведуть над ними суд

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      У російському Новгороді з нагоди річниці звільнення міста вулицями пройдуть "полонені нацисти"
      У російському Новгороді з нагоди річниці звільнення міста вулицями пройдуть "полонені нацисти" / Соцмережі

      Російський Новгород готується до відзначення святкувань з нагоди 75 річниці з дня визволення міста від "німецько-фашистських загарбників у роки "Великої Вітчизняної війни" (1941-1945).

      З цієї нагоди у Міністерстві культури Росії відбулося засідання організаційного комітету, передає офіційний сайті відомства.

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      Як розповів міністр культури Новгородської області Володимир Вербило, з 5 листопада, за 75 днів до початку святкування, на території міського округу та області пройдуть 219 заходів: фестивалі-конкурси патріотичної спрямованості, спектаклі, тематичні концертні програми, літературно-музичні композиції, виставки, кінопокази, екскурсії та зустрічі з ветеранами.

      Основні заходи пройдуть 20 січня. Програму святкових заходів відкриє урочистий парад за участю військовослужбовців та понад 50 одиниць сучасної військової техніки. На площі Перемоги-Софійській відбудеться історична реконструкція "Введення полонених німців в Новгородський кремль", а на території Новгородського кремля та Софійської набережної – інсталяції "Окупований і звільнений Новгород" і "Зруйнований пам'ятник "Тисячоліття Росії". На західному березі та у акваторії річки Волхов пройде реконструкція "Звільнення Новгорода", що представляє фрагменти наступальних операцій 1942-1944 років,
      – розповів, зі свого боку, очільник Комітету культури та молодіжної політики адміністрації Великого Новгорода Костянтин Хіврич.

      Також він розповів, що Новгородська обласна філармонія готує для глядачів театралізовану реконструкцію суду над нацистськими військовими злочинцями "Судимі будете!" За його словами, саме на цій сцені в грудні 1947 року відбувся останній російський суд над нацистами в Новгороді.

      "Крім того, в ювілейній програмі – концерти Василя Ланового, Ансамблю пісні та танцю Західного військового округу, Державного духового оркестру Росії, прем'єра документального фільму Алли Осипової "Гіркий смак перемоги. До 75-річчя визволення Новгорода", в якому йтиметься про Новгородсько-Лузьку операцію 1944 року", – додав чиновник. 

      Нагадаємо, усередині жовтня так званий британський журналіст Грем Філіпс, який уже давно працевлаштувався у відділі пропаганди Кремля, показово познущався над могилою лідера ОУН Степана Бандери, якого поховали у німецькому Мюнхені. 

      Теги: Новини політики Російська пропаганда Новини культури Історія Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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