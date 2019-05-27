В России над Ростовом-на-Дону пронесся мощный смерч: фото, видео
В российском Ростове-на-Дону 25 мая над водохранилищем Ростовское море образовался мощный смерч. Стихия впоследствии дошла до прибрежного поселка, вырвала деревья и пообрывала электропровода.
Видео смерча сняли очевидцы. На кадрах видно, как над водой возникает мощный атмосферный вихрь и движется с высокой скоростью. Явление также сопровождалось дождем и сильной облачностью.
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Когда атмосферный вихрь дошел до суши, то начал постепенно рассеиваться.
Смерч в Ростове-на-Дону
По словам местных жителей, ощутимый вред смерч не нанес. Однако, в прибрежных районах повалены деревья и местами оборвало электрические провода. На некоторых зданиях сорвало трубы дымоходов, были разрушены заборы и ворота. Кроме того, в городе затопило часть улиц неподалеку от Ростовского моря.
Над Ростовом-на-Дону пронесся смерч: видео