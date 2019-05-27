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      В России над Ростовом-на-Дону пронесся мощный смерч: фото, видео

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      В России пронесся смерч над Ростовом-на-Дону
      В России пронесся смерч над Ростовом-на-Дону / Скрин из видео

      В российском Ростове-на-Дону 25 мая над водохранилищем Ростовское море образовался мощный смерч. Стихия впоследствии дошла до прибрежного поселка, вырвала деревья и пообрывала электропровода.

      Видео смерча сняли очевидцы. На кадрах видно, как над водой возникает мощный атмосферный вихрь и движется с высокой скоростью. Явление также сопровождалось дождем и сильной облачностью.

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      Когда атмосферный вихрь дошел до суши, то начал постепенно рассеиваться.


      Смерч в Ростове-на-Дону

      По словам местных жителей, ощутимый вред смерч не нанес. Однако, в прибрежных районах повалены деревья и местами оборвало электрические провода. На некоторых зданиях сорвало трубы дымоходов, были разрушены заборы и ворота. Кроме того, в городе затопило часть улиц неподалеку от Ростовского моря.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Смерч над Ростовским водохранилищем Ушёл на Мегу. Раз называется Ростовским Морем, значит и смерчики должны быть морскими @natashak495 #россия #мир #news #ростов #ростовнадону #rostovondon #rostov_on_don #ростов_на_дону #ростов161 #161 #privet_rostov #рнд #приветростов #азов #ростовгород #ростовсити #дон #аксай #юг #сми #мыростов #шахты #таганрог #rnd #новочеркасск #мойгород #дон #весна #2019 #ростовскаяобласть

      Допис, поширений Privet-Rostov.ru (@privet_rostov)

       

      Над Ростовом-на-Дону пронесся смерч: видео

       

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