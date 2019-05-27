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      У Росії над Ростовом-на-Дону пронісся потужний смерч: фото, відео

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      У Росії пронісся смерч над Ростовом-на-Дону
      У Росії пронісся смерч над Ростовом-на-Дону / Скрін з відео

      У російському Ростові-на-Дону 25 травня над водосховищем Ростовське море утворився потужний смерч. Стихія згодом дійшла до прибережного селища, повиривала дерева та пообривала електропроводи.

      Відео смерчу зняли очевидці. На кадрах видно, як над водою виникає потужний атмосферний вихор і рухається з високою швидкістю. Явище також супроводжувалося дощем та сильною хмарністю.

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      Коли атмосферний вихор дійшов до суші, то почав поступово розвіюватися.


      Смерч у Ростові-на-Дону

      За словами місцевих жителів, відчутної шкоди смерч не завдав. Проте, у прибережних районах повалило дерева і місцями обірвало електричні дроти. На деяких будівлях позривало труби димоходів, були зруйновані паркани і ворота. Окрім того, у місті затопило частину вулиць неподалік від Ростовського моря.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Смерч над Ростовским водохранилищем Ушёл на Мегу. Раз называется Ростовским Морем, значит и смерчики должны быть морскими @natashak495 #россия #мир #news #ростов #ростовнадону #rostovondon #rostov_on_don #ростов_на_дону #ростов161 #161 #privet_rostov #рнд #приветростов #азов #ростовгород #ростовсити #дон #аксай #юг #сми #мыростов #шахты #таганрог #rnd #новочеркасск #мойгород #дон #весна #2019 #ростовскаяобласть

      Допис, поширений Privet-Rostov.ru (@privet_rostov)

       

      Над Ростовом-на-Дону пронісся смерч: відео

       

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      Теги: Новини Росії Стихійні лиха
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