У Росії над Ростовом-на-Дону пронісся потужний смерч: фото, відео

У російському Ростові-на-Дону 25 травня над водосховищем Ростовське море утворився потужний смерч. Стихія згодом дійшла до прибережного селища, повиривала дерева та пообривала електропроводи.

Відео смерчу зняли очевидці. На кадрах видно, як над водою виникає потужний атмосферний вихор і рухається з високою швидкістю. Явище також супроводжувалося дощем та сильною хмарністю.

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Коли атмосферний вихор дійшов до суші, то почав поступово розвіюватися.



Смерч у Ростові-на-Дону

За словами місцевих жителів, відчутної шкоди смерч не завдав. Проте, у прибережних районах повалило дерева і місцями обірвало електричні дроти. На деяких будівлях позривало труби димоходів, були зруйновані паркани і ворота. Окрім того, у місті затопило частину вулиць неподалік від Ростовського моря.

Над Ростовом-на-Дону пронісся смерч: відео