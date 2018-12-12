В России намерены дать имя "Кобзарь" новому образцу бронетехники

В России в очередной раз хотят "уколоть" Украину. На этот раз Кремль запланировал назвать новый образец бронетехники именем "Кобзарь". Как утверждают представители страны-агрессора, дело в том, что во время Второй мировой некий Яков Кобзарь из Краснодара "в одном бою сжег дотла 17 нацистских танков".

Об этом рассказал министр культуры страны-агрессора Владимир Мединский на заседании российского организационного комитета "Победа" под председательством президента страны Владимира Путина. Мероприятие состоялось в Кремле, пишет УНИАН.

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Как рассказал российский чиновник, при поддержке Минкультуры РФ было снято три "больших фильма", посвященных Второй мировой войне.

"Когда мы работали над сценариями и изучали историю танкистов, нашли уникальный, абсолютно забытый эпизод: во время Курской битвы экипаж молодого офицера, которого звали Яков Кобзарь, он – из Краснодара, в одном бою сжег дотла 17 нацистских танков", – отметил Мединский.

По его словам, подвиг было верифицирован, и Кобзарь получил за это звание Героя Советского Союза посмертно.

"Мы обратились в Министерство обороны, они поддержали эту идею. Мы сейчас ищем имена для новых образцов военной техники, а какое звучное имя "Кобзарь" для нового образца бронетанковой техники!" – добавил министр культуры России.

Напомним, 3 июля президент России Владимир Путин подписал указы, по которым полки и дивизии армии России получили имена Львова, Нежина, Житомира. Кроме украинских городов, использованы также названия городов Беларуси и некоторых регионов Европы.